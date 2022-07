Shawn Mendes cancela todos sus conciertos: Este es el desgarrador comunicado

Lamentablemente 2022 no está siendo el año que Shawn Mendes esperaba para su carrera y ahora acaba de anunciar que cancela el resto de los conciertos que tenía programados para este año.

El popular cantante canadiense ha sido siempre muy abierto sobre el impacto que la fama ha tenido en su salud mental a lo largo de los años.

"Estoy muy agradecido. Me encantan estas actuaciones. Nunca me había divertido más en mi vida", confesaba en su documental de Netflix de noviembre de 2020, Shawn Mendes: In Wonder. "Pero al mismo tiempo, solo quiero pasar el rato con mis padres y ver películas, conducir por un suburbio y acostarme en una cancha de fútbol y, ya sabes, fumar un porro y mirar las estrellas con mis amigos y comer algo. Echo de menos eso ahora mismo. Es bastante intenso todo el tiempo".

Dos años más tarde, Mendes una vez más habló sobre la abrumadora fama en una publicación sincera en las redes sociales sobre aceptar su verdadero yo. "La verdad, en la forma actual es un chico de 23 años que constantemente siente que está volando o ahogándose. Tal vez eso es lo que es estar en tus 20, no sé, o tal vez solo soy yo", escribió el cantautor en abril.

"La verdad es que realmente quiero aparecer en el mundo como mi yo único 100% verdadero y honesto y no me importa lo que piensen los demás, ¡a veces lo hago! A veces realmente no me importa lo que la gente piense y me siento libre. La mayoría de las veces es una lucha. Esa es la verdad."

Sin embargo, en julio de 2022, Mendes ha revelado que necesita posponer varias de las fechas de su gira para cuidar su salud mental. "He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en el camino lejos de amigos y familiares", escribió a través de Instagram.

"Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura".

El cantante canadiense sentenció: "Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y a mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo".

Comunicado oficial de Shawn Mendes traducido al español

Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows ya que no estaba totalmente preparado para el costo que tomaría en mí estar de vuelta en el camino. Empecé esta gira emocionado de finalmente conseguir volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería salir de gira.

Después de este tiempo fuera y de hablar más con mi equipo y trabajando con un grupo increíble de profesionales de la salud, se vuelve más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca he tomado personalmente, ponerme a tierra y volver más fuerte. Desafortunadamente tengo que cancelar el resto de las fechas de la gira en North América y Reino Unido/Europa. Teníamos la esperanza de que yo podría ser capaz de retomar con el resto de las fechas después de algunos muy necesarios descansos de tiempo libre, pero en este momento tengo que poner mi salud como mi primera prioridad.

Esto no significa que no voy a hacer música nueva, y yo no puedo esperar a verte de gira en el futuro. Sé que todos ustedes han estado esperando tanto tiempo para ver estos shows, y me rompe el corazón decir usted esto, pero les prometo que volveré tan pronto como haya tomado el tiempo de sanar. Los amo a todos y muchas gracias a todos por el apoyo y acompañándome en este viaje.