Corazón de Maguey es el nuevo disco y proyecto en solitario de Adrià Salas, cantante de La Pegatina

Muy poca gente sabe que Adrià Salas, cantante de La Pegatina, hace años que tiene una carrera paralela en solitario. No es que fuera oculta, pero nunca hizo promoción ni quiso hacerle competencia a la banda de su vida. Así pues, sus primeros pasos los dio bajo el nombre de "Air Canela", con los que publicó seis canciones colaborando, entre otros, con la mismísima Rosalía ("By the way", 2015), con Ramon Mirabet, que justo empezaba su carrera o con El Niño de la Hipoteca.

Unos años después, ya en 2019, graba su primer disco, "Revancha en Bakú", pero siguiendo con su idea de no hacerse competencia a si mismo, decide no cantar esas canciones y cederle la interpretación a otros artistas. Entre estos, estaba Lia Kali e Izaro, ahora en plena efervescencia. Adrià ha sido siempre muy melómano y ha colaborado con artistas que le gustaban, independientemente si eran más o menos conocidos. De ahí que algunos con el tiempo hayan despuntado.

Su segundo disco, "Eclipse en Miura", ve la luz en 2021. Es un álbum sincrético donde colabora con diferentes artistas en cada tema. Se graba las voces en casa y también los videoclips. Es lo que tocaba en esa época. Colaboran en estas canciones Guillem Roma, Colectivo Panamera, Mr. Kilombo, Repion, Marta Soto, Clara Fiol de Marala, Club del Río y Razkin, que en aquel momento era el cantante de La Fuga. De este disco se hace muy poca promoción y ningún concierto. Se publica mientras hay gira de La Pegatina, así que es algo inconcebible para Adrià.

En los últimos años, Adrià publicó un par de poemarios: "Salsa" y "Harakiri en Aove", y estuvo componiendo los últimos trabajos pegatineros. Luego, La Pegatina anuncia un parón de un año, paran todo 2025 con la intención de volver en 2026. Adrià aprovecha para publicar su tercer disco, entre otros proyectos personales, y, esta vez sí, hacer algunos conciertos de presentación, aprovechando que cumple 40 años y más de 20 en la música.

El 17 de enero de 2025 publica "Corazón de Maguey", un disco en el que ya hay algunas canciones sin colaboración, en el que ha puesto toda la carne en el asador a nivel de producción y mezcla, y en el que se observan claramente unas letras que hablan de fin de etapas, cambios de ciclos y búsqueda de la calma. Tanto él como La Pegatina se dan este 2025 para verse desde fuera, darse un respiro y volver a recuperar las ganas de darlo todo en este proyecto.

El álbum tiene tres colaboraciones chilenas: Nano Stern (cantautor folk), Laia (trío de vocal de hermanas) y Cancamusa (actualmente en boga por ser baterista de Los Bunkers en su MTV Unplugged). También participa la banda húngara Bohemian Betyars, con los que Adrià fue a cantar al Budapest Park el año pasado en un tema a medias anterior. Hay algunos artistas más emergentes como Jaguayano, María de la Flor, la banda rumbera Maruja Limón o Alícia Rey, que además formará parte de la banda que Adrià ha montado para sus conciertos.

"Corazón de Maguey" pasa por la música de raíz latinoamericana, por el country, por la música gitana de Europa del Este, por el indierock, por la canción de autor más minimalista, así como por el ska y la rumba, dos estilos más habituales en la trayectoria de Adrià Salas con La Pegatina.

Al tener tres discos sin presentar en directo, y a la vista de que sus temas en solitario se nutren de muchas colaboraciones y estilos diferentes, Adrià ha montado una banda de 8 personas (entre las que hay músicos de La Pegatina y de las Balkan Paradise Orchestra) para ofrecer dos conciertos de un espectáculo llamado "Corazón, Eclipse y Revancha" (la primera palabra de cada uno de los tres discos publicados) y que en el fondo no esconden sino un "Adrià Salas y amigos", ya que van a ser dos conciertos con muchos artistas invitados y en dos ciclos de mucha entidad como: Inverfest en Madrid (5 de febrero en la sala El Sol) y GuitarBCN (6 de febrero en la sala Apolo 2).