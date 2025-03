El creador creador de Peaky Blinders rodará la película de Oasis durante su gira de reunión de los Gallagher

El grupo Oasis anunció la producción una película de su tour mundial que estará creada y producida por Steven Knight y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de No Distance Left to Run, documental sobre el grupo de pop británico Blur o de Shut Up and Play the Hits, el documental sobre el último concierto de LCD Soundsystem.

Todavía no hay detalles sobre la fecha de estreno o la naturaleza de la película, pero el filme sobre la gira de Oasis podría ser un formato híbrido como ya hicieron para LCD Soundsystem.

El proyecto Oasis será producido por Magna Studios, con Sam Bridger y Guy Heeley como productores y Marisa Clifford y Kate Shepherd como productoras ejecutivas. La distribución correrá a cargo de Sony Music Vision, con Krista Wegener, de Sony Music Vision, al frente de su distribución a nivel mundial.

Además de producir y crear Peaky Blinders, Knight también escribió la reciente película biográfica de Maria Callas protagonizada por Angelina Jolie, Promesas del Este de David Cronenberg o Aliados de Robert Zemeckis. También es creador de otras series populares como This Town, Taboo, La luz que no puedes ver y la más reciente Mil Golpes que acaba de estrenar en Disney+.

El tour de Oasis fue anunciado, en principio, como una gira de solo 19 conciertos en diversas ciudades de Reino Unido e Irlanda. Pero ante la gran demanda de entrdas, los hermanos Gallagher anunciaron que ampliarían el tour, convirtiéndolo en una gira mundial que también llevaría al gruipo a Estados Unidos, América Latina y Australia.

Así, el Oasis Live'25 World Tour comenzará el 4 de julio en Cardiff y está previsto que se prolongue hasta noviembre, con su último concierto programado en la ciudad brasielña de Sao Paulo el 23 de ese mes.