Crecen los rumores de divorcio entre Justin Bieber y Hailey Baldwin después del unfollow del cantante a Alec Baldwin en Instagram

Justin Bieber y Hailey Baldwin vuelven a estar en el ojo del huracán por los rumores de separación, algo a lo que la pareja ya está acostumbrada desde que contrajeron matrimonio en 2018. En las últimas horas, las especulaciones han cobrado fuerza después de que el cantante dejara de seguir en Instagram a Alec Baldwin, el tío de Hailey y figura clave en su círculo familiar.

Este movimiento en redes ha disparado las teorías entre sus seguidores, quienes lo consideran una posible señal de que las cosas no están bien en el matrimonio. La acción se suma a otros gestos que han alimentado los rumores en las últimas semanas, como las crípticas publicaciones de ambos en redes sociales.

Por un lado, Justin compartió recientemente en sus historias de Instagram la canción B.E.D. de Jacquees, un tema que habla más sobre el deseo físico que sobre el amor romántico. Poco después, Hailey publicó un extracto de la canción 30 For 30 de SZA y Kendrick Lamar. Estas publicaciones han sido interpretadas por algunos como mensajes dirigidos entre ellos.

Además, Jeremy Bieber, padre del cantante, contribuyó al debate con un mensaje en X (antes Twitter) que ha generado aún más controversia: "Nunca he conocido a un padre que diga: Ojalá no tuviera un hijo". Este comentario, para muchos, ha sido una indirecta relacionada con los sentimientos de Justin sobre su reciente paternidad, aunque no hay confirmación al respecto.

Ante el revuelo, Hailey Baldwin ha respondido indirectamente a través de TikTok, compartiendo un vídeo en el que critica la obsesión de internet por su vida privada. A pesar de los rumores, ni Justin ni Hailey han hecho declaraciones oficiales sobre su relación. Los fans de la pareja, que celebraron con entusiasmo el nacimiento de su primer hijo en agosto de 2024, esperan ansiosos que los Bieber aclaren su situación y despejen las dudas sobre el estado de su matrimonio.