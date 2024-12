Hailey Bieber responde a los rumores de crisis y ruptura con Justin: "No estáis bien"

La pareja de Justin y Hailey Bieber es, sin duda, una de las más observadas y comentadas en Internet, debido al larguísimo historial de polémicas que han protagonizado en el pasado. Cualquier pequeño movimiento puede ser sacado de contexto para iniciar un gran escándalo, y en los últimos días han sido muchos los que han hablado de una posible separación de la pareja, apenas unos meses después de que tuviesen a su primer bebé. Unas supuestas indirectas entre ellos a través de Instagram Stories serían el origen del chismorreo del momento.

Las letras de las canciones que ambos han compartido en redes han sido las más analizadas en toda esta polémica. Muchas de ellas hablaban de crisis de pareja y cuestiones existenciales, y los fans de ambos empezaron a tener la sensación de que las cosas no andaban bien entre ellos. Además, el uso por parte de Justin Bieber de la palabra "coparenting", que hace referencia a la crianza de los hijos de forma separada entre sus padres, ha añadido leña a un fuego que muchos ya tenían ganas de que ardiera.

Ha sido Hailey Bieber la que ha decidido calmar un poco el ambiente a través de su perfil de Instagram, en el que ha compartido un vídeo acompañado de las palabras "Yo a todos vosotros que estáis en Internet". Con ese vídeo, Hailey da a entender que los rumores que han surgido no tienen ningún tipo de fundamento, y que las personas que han estado comentando al respecto "no están bien". Pero, conociendo a los creadores de contenido de chismorreo, no habrá paz hasta que la pareja dé claros signos de estar en un buen momento, y dadas las reservas de Justin Bieber para las grandes declaraciones públicas, puede que esa calma tarde todavía un tiempo en llegar.