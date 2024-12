¿Retrasó Selena Gomez el anuncio de su compromiso por Justin Bieber y le ha mandado este un mensaje secreto?

Selena Gomez confirmó recientemente su compromiso con Benny Blanco en Instagram, mostrando su anillo de diamantes talla marquesa. A pesar de anunciarlo ahora, una fuente habría revelado que se comprometieron en agosto, pero lo mantuvo en privado para evitar eclipsar las noticias sobre el primer hijo de su exnovio Justin Bieber.

Según el Daily Mail, Blanco le propuso matrimonio en agosto. La pareja supuestamente optó por mantener su compromiso en secreto porque la fundadora de Rare Beauty estaba decidida a no permitir que el anuncio coincidiera con la noticia de que su exnovio, Bieber, se había convertido en padre.

"Se comprometieron en agosto y Selena no quería que su compromiso estuviera vinculado a Bieber de ninguna manera", compartió la fuente. "Sabían que así sería".

La fuente explicó que Gómez desconfiaba de la especulación pública y dijo: "Selena sabía que habría historias que la acusarían de comprometerse para desviar la atención del bebé de Justin, o que la gente diría que ella hizo esto para superarlo".

A pesar del secreto, los rumores de su compromiso surgieron en agosto cuando Gómez publicó una selfie con un emoji de corazón estratégicamente colocado sobre su dedo anular, lo que generó especulaciones entre los fanáticos.

La historia de la pareja recién comprometida se extiende por más de una década, con Benny Blanco produciendo algunas de las canciones exitosas de Selena Gomez, pero no empezaron a salir hasta 2023.

¿Ha reaccionado Justin Bieber a la noticia?

Hailey Bieber no dudó en dar me gusta al post del compromiso pero Justin Bieber todavía no se ha pronunciado ¿o sí? Según relata Page Six en un artículo los fans están convencidos de que Justin Bieber le envió a Selena Gomez un "mensaje secreto" tras conocerse la noticia.

El lunes 16 de diciembre, pocos días después de que su ex intermitente de ocho años compartiera la noticia de su compromiso, Bieber recurrió a Instagram para publicar una selfie con su esposa besando su cuello durante un reciente viaje a Costa Rica.

Sin embargo, no fue la foto lo que intrigó a los fans: fue la elección de la canción que incluyó en la publicación.

Bieber adjunto All My Ghosts de Lizzy McAlpine, una emotiva canción sobre dulces recuerdos con un ex del pasado que el cantante parece no poder deshacerse.

Ciertas letras llamaron particularmente la atención de los fanáticos. "Puedo verlo ahora, la boda del año / Puedo verlo ahora, él se para allí y se seca las lágrimas", decía la letra. "Puedo verlo ahora, cuando todos mis fantasmas desaparezcan / puedo verlo con claridad cristalina".

Otras letras incluyen: "Oh, todos mis fantasmas están conmigo / Sé que tú también los sientes".

Los fanáticos usaron la letra para impulsar la teoría de que Bieber estaba tratando crípticamente llamar la atención de Gomez.