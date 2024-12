Hailey Bieber reacciona al compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco

Selena Gomez ha vuelto a acaparar titulares tras anunciar su compromiso con Benny Blanco. La cantante compartió en Instagram un carrusel de imágenes donde presume su anillo de compromiso junto al productor musical, confirmando su felicidad y dejando atrás cualquier especulación sobre su vida amorosa.

La publicación de Gomez no tardó en volverse viral, acumulando casi 18 millones de interacciones en menos de un día. Entre las numerosas celebridades que la felicitaron destacan Taylor Swift, que comentó: "Sí, seré la niña de las flores", y figuras como Jennifer Aniston y Lily Collins.

Sin embargo, la sorpresa mayor llegó al notar que Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, también reaccionó a la publicación. La modelo decidió dar me gusta al post de Selena, un gesto que, aunque pequeño, no pasó desapercibido para los seguidores de ambas.

A pesar de los años de tensión mediática entre las fanbases de Selena y Hailey, esta interacción parece reflejar una relación cordial entre las dos, quienes incluso se siguen mutuamente en Instagram. Pero no solo Hailey mostró su apoyo al compromiso. Jazmyn Bieber, hermana menor de Justin, también dio me gusta a la publicación, evidenciando que la familia Bieber no guarda rencores hacia la exnovia del cantante, con quien mantuvo una relación intermitente entre 2009 y 2015.

El gesto de Hailey ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde algunos elogian la madurez y el respeto mutuo entre ambas. Otros, sin embargo, cuestionan si este me gusta es sincero o simplemente una estrategia para apaciguar a los seguidores más críticos.