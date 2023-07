La Cruz ha llegado para romper con todo: "No quiero ser un artista del momento, sino uno que pueda estar"

¿Cómo definirías tu nuevo single 'Quítate la Ropa'?

Yo lo definiría como una transición en cuanto a sonido y a lo que he estado haciendo hasta ahora, porque es completamente diferente. Y creo que a la gente le está gustando muchísimo y que tengo que darles un poco más de esa línea.

¿Podemos esperar encontrarlo dentro de un álbum en un futuro?

Sí, este año tenemos un par de sencillos que serán parte del álbum que estrenamos en 2024, y ya estamos trabajando en todo eso.

¿Podemos conocer algún avance sobre este futuro álbum?

La verdad es que no hay mucho que pueda contar, pero sí que quiero hacer algo parecido a 'Hawaira' en cuanto a ritmo: que tenga como un poco de mí en mi parte más urbana, más pop, más experimental… Quiero que sea un álbum que no se centre en un género en específico, sino que la gente pueda escucharlo y decir "me gusta más el track 2 y el 4 porque soy más de canciones lentas"; y otros digan "no, me gusta más el 7 y el 6 porque son más cañeras". Esto es lo que quiero conseguir con el álbum.

Estos días el boxeo ha sido tendencia en las redes sociales a raíz de la Velada del Año 3, y precisamente en el videoclip de 'Quítate la Ropa' sales boxeando: ¿Has practicado alguna vez este deporte?

Te voy a decir la verdad, para el rodaje estuve entrenando una semana a última hora para poder dar la talla en el ring, pero no es una cosa que practique habitualmente. Pero obviamente me encantaría que me invitaran a la velada algún año.

Puede que la respuesta sea obvia, pero ¿Qué te gustaría más, aparecer como artista invitado o como boxeador en uno de los combates?

Me encantaría la actuación más que la pelea, porque como montamos una coreografía en la que jugamos con la cuadrilla de boxeo, creo que sería guapísimo y que la gente se pondría eufórica.

Has comentado que te gusta mucho experimentar con los estilos y los géneros… ¿Cómo definirías exactamente tu estilo?

No defino mi estilo con un género en específico. Me gustaría que mi música sea lo más real posible, contar experiencias a través de mis canciones, poder variar los ritmos con esas experiencias y que la gente se sienta identificada. Siento que lo monótono al final cansa y no quiero ser un artista del momento, sino uno que pueda estar.

Han pasado ya bastantes años, pero ¿Consideras que sigues teniendo la etiqueta de ‘Alfonso de OT’ o crees que están conociéndote ya como La Cruz?

La verdad es que todo el trabajo que he venido haciendo con mi equipo ha valido la pena para que me vean como un artista que acaba de salir al mercado. Siento que la temporada de OT fue muy bonita y estoy muy agradecido con todo el equipo, pero esa etapa de mi vida quedó absolutamente atrás.

No es muy común ver a un artista de la comunidad LGBT ser tan abierto en sus letras ¿Has recibido mensajes positivos de personas que se han sentido identificadas con tus letras?

Sí, la verdad es que siento una conexión muy buena con la gente que me escucha. Te voy a confesar que antes, cuando sacaba un tema decían "temazo" y ya, pero ahora se toman un tiempo para escribir lo que pueden llegar a sentir. Y hay gente que me dice que se siente identificada o gente que dice "tengo una letra que es perfecta para que la cantes tú porque yo no me atrevo a cantarla". Y no me parece especialmente bonito porque creo que todos tenemos que tener la valentía de ir al estudio a trabajar, pero sí que es verdad que conecto y que me parece bonito que quieran hacer eso por mí. Nunca pensé que iba a tener una contestación así ante mi proyecto y me dan la vida.

¿En qué te inspiras a la hora de escribir tus canciones?

Intento buscar una situación que me haya pasado, aunque recreo un poco más de lo que cuento, pero mayormente el 100% de las cosas que cuento son verdaderas. A veces estamos en sesiones de composición con cuatro compositores más y me abro y cuento a todo mi equipo de composición: "estoy viviendo esto en este momento y quiero escribir sobre esto". Me gusta tener canciones, poder escucharlas después y decir "lo tenía dentro y lo saqué", sea bueno o sea malo.

¿Alguna vez la persona que te inspiró a escribir esa canción se ha dado cuenta y te ha dicho algo?

Una sola vez y me felicitó porque tenemos una bonita amistad. Yo creo que el resto tienen que intuirlo porque tampoco se lo digo de forma directa. Si soy muy específico en la canción puede que se den cuenta, pero nunca lo he hablado con las personas, porque lo ven como mi trabajo.

Hace un tiempo dijiste que escribías canciones para otros artistas ¿Sigues componiendo para otras personas o ahora te estás centrando en crear para ti?

Desde el momento en que empecé a trabajar en 'Hawaira' me empecé a centrar en mis canciones y dejé de ser coautor de otros artistas. Pero sí que llevaba una larga temporada de mi vida escribiendo para otros artistas y la verdad es que el trabajo ha sido estupendo. Pero me he centrado más ahora en trabajar en mi proyecto, tomarme un break.

¿Y sueles trabajar solo en la letra o también te encargas de formar parte de la producción?

Formo parte del proyecto a nivel creativo, y ahorita mismo estoy terminando un máster en producción musical, que es una herramienta que me ayuda a crear mis propias maquetas y mis propias canciones a nivel de estudio. Cuando estoy con mi productor sé cómo pedirle más de algo y ya no estoy perdido en el estudio. Pero sí, soy parte del proceso.

¿Alguna vez te has sentido limitado por formar parte del colectivo?

La verdad es que sí que me he sentido bastante limitado a nivel de industria porque alguna vez tuve reuniones en Latinoamérica porque estaba haciéndome muy viral en TikTok, y me llamaron por el eslogan que tengo de "me dijeron que no podía dedicarle un reguetón a otro jevo", que se hizo muy viral en México. Me llamaron por teléfono y me dijeron "queremos trabajar contigo, pero en acento neutro, que no cantes para chicos sino para gente sin género". Y la verdad es que es bonito crear canciones y me encanta, pero ¿por qué si yo estoy trabajando en un proyecto tengo que retroceder cuatro años de mi vida para después terminar en este punto? No lo acepté y dije que no lo haría ni por estrategia ni por nada. No podía aceptar nada que no sea real conmigo mismo.

¿Hay algún mensaje que te gustaría mandar a tu público antes de despedirnos?

Me gustaría mandar un mensaje muy importante y es que luchen por sus sueños. Todos los sueños se hacen realidad si te enfocas y trabajas sin parar, y creo que gran parte de mi público es de un colectivo que siente una gran limitación, y no tienen que sentirse limitados porque si trabajan todo se puede hacer posible.

Y también me gustaría decir que mi música que no es solo para el colectivo, es para que la disfruten de fiesta, con sus amigos o en algún mal momento cuando quieran ponerse alguno de los temas tristes. Pero no tenemos que etiquetar a la música porque es arte en general y ya está.