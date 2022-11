¿Cuál es la mejor canción del año? Esta es la sorprendente elección de la revista Time

Poco a poco nos acercamos al cierre del año, y con él llegan también las reflexiones sobre cuáles han sido los momentos que han definido 2022, en todos los aspectos. La música es, probablemente, uno de los sectores que ha vivido un año más potente, ya que muchos artistas han visto crecer su popularidad hasta límites que nunca habrían podido imaginar: figuras ya establecidas como Bad Bunny o Harry Styles han afianzado sus trayectorias con sus nuevos éxitos; otros menos renombrados, como Rosalía o Quevedo, han vivido los mejores años de sus vidas en lo que a la viralidad de su música se refiere; y grandes clásicos como Beyoncé o Taylor Swift han tenido comebacks deslumbrantes. Pero, ¿cuál es la mejor canción del año 2022? La revista Time lo tiene claro.

Que una cabecera tan potente como esta escoja una canción en español como la mejor del año no es asunto baladí. Los lanzamientos musicales en otros idiomas que no son el inglés están logrando cada vez más visibilidad, y se han convertido en serios competidores para los artistas estadounidenses (algo impensable hace apenas una década). Mientras que antes los grandes hits en otras lenguas eran más fenómenos virales que propuestas artísticas serias (véanse 'Gangnam Style' o 'Despacito'), ahora las listas de los más escuchados de Spotify se llenan de idiomas y culturas.

'Tití Me Preguntó' ha sido, sin duda, una de las canciones estrella del disco 'Un Verano Sin Ti' de Bad Bunny, así que no es de extrañar que Time la haya escogido como la mejor canción del año. La popularidad de este cantante no parece estar cerca de decaer, y cada vez son más los que se pelean por una posible colaboración con el artista. Habrá quien piense que hay otras obras que merecían más el título, pero el hecho de que se la haya llevado una canción en español es ya todo un logro para la industria.