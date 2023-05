¿Cuándo llegará 'Speak Now (Taylor's Version)'? Todas las canciones nuevas que incluirá

Después de meses buscando pistas y afrontando teorías fallidas, los swifties finalmente han recibido la noticia que tanto estaban esperando: la fecha en la que saldrá 'Speak Now (Taylor's Version)'. Taylor Swift ha decidido revelar esta noticia durante su primer concierto en Nashville, ciudad en la que creció y que ha teñido su puente de lila en cuanto ha anunciado que el próximo 7 de julio publicará su tercera regrabación. Además, junto a este anuncio también ha compartido la nueva portada del álbum, que al igual que en 'Fearless (Taylor's Version)' y en 'Red (Taylor's Version)', mantiene la esencia de la portada original del álbum: los rizos y el vestido lila que tanto lo caracterizan.

En esta ocasión, Taylor Swift ha vuelto a rescatar varios temas que no llegó a publicar en su álbum original, por lo que su versión de 'Speak Now' contará con un total de seis canciones nuevas 'From The Vault'. Pero, lo que ha confundido a los swifties es que, según las tiendas, 'Speak Now (Taylor’s Version)' contará con un total de 22 canciones, menos de las que debería tener si incluyera todas las canciones existentes más las seis nuevas. Por ello, los fans se preguntan si Taylor Swift ha decidido no incluir las versiones acústicas y pop que publicó en el álbum original.

Por otro lado, debido a que los swifties saben que la artista no hace ni escoge nada sin una explicación detrás, no han tardado en buscar si existe un motivo por el que ha escogido el 7 de julio entre todos los días del año. Y, tal y como imaginaban, sí que hay un motivo: es el día nacional del Koi. Pese a que desde fuera parece que esto no tiene ninguna conexión con la cantante, la realidad es que durante la era de 'Speak Now' contaba con una guitarra muy característica que tenía dibujados varios de estos peces, un elemento que los fans han enlazado siempre con el álbum.

Finalmente, tal y como Taylor Swift ha dejado caer en el tuit en el que anuncia la fecha de 'Speak Now (Taylor's Version)', también ha querido compartir este álbum antes del 9 de julio. Esto se debe a que se trata de una fecha especial para los swifties, ya que la canción 'Last Kiss' menciona este día, por lo que los fans tienen la tradición de escucharla este día del año. Sin duda, Taylor Swift conoce muy bien a sus fans y cuida cada uno de los detalles en todos sus trabajos, algo que los propios swifties aprecian y admiran de la artista.