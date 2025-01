Daniela Blasco, cantante en Benidorm Fest: "Este año son todo temazos"

Lo primero que sale en Google cuando buscas a Daniela Blasco es "La joven promesa del baile moderno", y cosas como "La Charli D'Amelio española", algo a lo que responde realmente incrédula. "¿En serio?", dice flipando. "Yo no soy muy joven", añade, con convicción pese a sus tiernos 19 años.

Ya le ha dado tiempo a ser una de las favoritas del Benidorm Fest, con el tema 'Uh NaNa', y antes de eso a bailar para Omar Montes, PetaZeta o Justin Bieber, además de que la retuitee gente como Bizarrap.

"Para mí es un orgullo es que me siento súper afortunada y agradecida siempre", todavía incrédula mientras analiza su carrera. "Al final, todas las influencias que tengo en el canto están inspiradas también en mi baile y es algo que viene dentro de mí y que no voy a perder jamás. Mi música siempre pienso en poder bailarla".

No es extraño entonces que sus ídolos sean cantantes conocidas por bailes exuberantes, aunque sorprende que sean clásicos. "Mi todo es Beyoncé, es mi reina, una diva total, y tengo muchas influencias de artistas de finales de los 90 o principios de los 2000".

¿Sobre el resto de participantes en esta edición de Benidorm Fest? "Tengo que decir que este año hay un nivelazo, que yo la primera vez que escuché las canciones flipé, no hay ninguna canción mala". Si le pides que se moje: "La Pena, firmada por Deteresa, me encanta La Casa, de Celine Van Heel, es un temazo, y me gusta VIP (J Cabello) porque es muy bailable". Como lo es Uh NaNa.

Lo del baile es que le puede: "Empecé siendo bailarina. Bueno, sigo siendo bailarina porque dentro de mí me siento bailarina ante todo", y no hay más que pasarse por su TikTok para ver que la vida le va muy bien a golpe de cadera. Con vídeos que fácil superan los 50 millones de visualizaciones, y que seguro se disparan si acaba con un buen papel en Benidorm. Cruzamos dedos, porque la tía es un encanto.