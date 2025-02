Diddy acusado de violar a dos mujeres en el ático del hotel Trump de Nueva York

Las demandas civiles presentadas contra Sean 'P. Diddy' Combs no paran y en las dos últimas el rapero fue acusado de agredir a dos mujeres en un hotel Trump en la ciudad de Nueva York.

El 4 de febrero, dos mujeres anónimas interpusieron demandas separadas contra el magnate de la música ante la Corte Suprema de Nueva York. Ambas denuncias presentan similitudes, incluido un escenario en el club nocturno Limelight, previo a trasladarse al Hotel Trump. Sin embargo, aún no está claro si los incidentes ocurrieron simultáneamente.

En la primera demanda, según documentos obtenidos por The Mirror, la demandante alegó que Diddy la agredió en múltiples ocasiones, incluida una noche durante la década de 1990, cuando asistió a un evento en Limelight, Manhattan. “Combs organizó el evento, que abarcó cinco pisos del club, con los dos pisos superiores destinados a fiestas sexuales exclusivas que involucraban actividades grupales bajo la dirección e implicación de Combs”, afirmó la demandante.

La demandante indicó que, tras intentar irse, fue llevada junto con sus amigos al ático del Hotel Trump, donde, "sin posibilidad de escapar, fue drogada y forzada a participar en actividades sexuales grupales durante las cuales fue agredida sexualmente durante varias horas".

La segunda demanda también hace referencia a una noche en "un club nocturno de varios pisos llamado Limelight" en la década de 1990. “Los dos pisos superiores del club estaban reservados exclusivamente para fiestas sexuales grupales, en las que los asistentes participaban en actividades sexuales bajo la dirección y participación de Combs”, señala la demanda.

Según la denunciante, discutió con el guardaespaldas de Diddy antes de que el rapero la abofeteara y la retuviera. Ella “temía por su vida”. Posteriormente, supuestamente “el guardaespaldas llevó a la demandante y a su amiga al Hotel Trump en el centro de Manhattan. Una vez allí, las mujeres fueron conducidas a un ático”.

Los documentos añaden: "En el ático, la demandante fue puesta en una habitación con el guardaespaldas, quien la agredió física y sexualmente mientras Combs observaba. Luego, la demandante y su amiga fueron forzadas a consumir lo que ella cree que era éxtasis u otra droga similar para fiestas"

"Además, ambas mujeres fueron obligadas a participar en una actividad sexual grupal a la que no deseaban acceder, pero Combs dejó claro que no tenían otra opción y que no se les permitiría irse. Después de varias horas en el ático, Combs finalmente permitió que la demandante y su amiga se retiraran".