Diez canciones famosas que cumplen diez años en 2023

Roar - Katy Perry

Son pocos los que pueden resistirse a cantar Roar de Katy Perry cada vez que se cuela en la radio. A pesar de que no pertenezca a la más exitosa de sus eras, es una de las canciones con más reproducciones de todo YouTube, y su estética es todavía muy recordada.

Get Lucky - Daft Punk

Daft Punk siempre ha tenido la capacidad de limitarse a los sonidos de antaño, pero con la capacidad de hacerlos absolutamente atemporales, y Get Lucky no es la excepción.

The Way - Ariana Grande

Hay quienes todavía no lo han conseguido procesar, pero sí, hace ya más de una década que Ariana Grande tuvo su primer gran hit con The Way. Hoy en día es recordado con tristeza por los fans de Mac Miller, pero ha celebrado sus diez años con una versión muy especial.

We Cant Stop - Miley Cyrus

También hace ya diez años que Miley Cyrus vivió la mayor de sus polémicas, rompiendo con su imagen anterior y haciendo que el mundo entero se quedase en shock con su descaro.

Wake Me Up - Avicii

Nadie pudo escapar de esta canción en 2013, y aunque sus fans han tenido que despedirse de él mucho antes de lo que tocaba, Avicii sigue siendo uno de los grandes referentes musicales de una gran cantidad de aspirantes a productor.

Heart Attack - Demi Lovato

Demi Lovato trajo una versión rock de Heart Attack para celebrar su décimo aniversario, y es que es una de las favoritas de sus fans más clásicos. Toda una demostración de poderío vocal que pocos se atreverían a imitar.

Radioactive - Imagine Dragons

Los mediados de los 2010’s fueron la edad de oro de Imagine Dragons, y es probable que Radioactive sea uno de sus hits más memorables.

Mirrors - Justin Timberlake

Mirrors es otra de esas canciones que se coló en cada rincón durante el año 2013, en uno de esos comebacks brillantes que a Justin Timberlake le da por hacer cada pocos años.

Stay - Rihanna

La imagen de Rihanna lacrimosa en una bañera para el videoclip de Stay es una de las más recordadas de la artista. Pocas veces se ha podido escuchar a Rihanna con tanta emoción en la voz como en esta era de baladones potentes.

Clarity - Zedd

2013 fue un año muy de DJs, y Zedd fue uno de los que tuvo la suerte de saborear el éxito más apabullante. Clarity no ha sido la canción que mejor haya envejecido, sobre todo por su sonoridad, pero todavía son muchos los que se motivan al máximo cuando la escuchan.