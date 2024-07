Dogstar: el grupo de Keanu Reeves que no sabías que existía

Imagina que te gusta la música y que dos amigos tuyos comparten tu afición. Os empezáis a juntar para tocar y probar a ver qué sale. Os gusta lo que va sonando y decidís formar una banda. Debatís sobre nombres, os decidís por uno y comienza la aventura. Finalmente, tras unos años, la vida os lleva por diferentes caminos y os toca separaros porque el bajista del grupo es también el protagonista de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia. Bueno, quizá esto último solo le pasó a Dogstar, un grupo conformado por Keanu Reeves en el bajo, Robert Mailhouse en la batería y Bret Domrose al micro y la guitarra.

Esa es la historia resumida de la banda Dogstar, cuya primera iteración duró desde 1991 hasta 2002. Su nombre, eso sí, casi fue otro, dado que se barajaron tanto Small Fecal Matter como BFS (Big Fucking Sound o Big Fucking Shit). Tocando música grunge y rock alternativo, sus primeras giras fueron en 1994, cuando Bret Domrose sustituyó a Gregg Miller como cantante y guitarrista del grupo. No les fue nada mal, llegando a ser teloneros del mismísimo David Bowie en 1995. También actuaron junto a Bon Jovi y en 1996 lanzaron Quattro Formaggi, su primer EP. El segundo disco llegó en 1999 bajo el título Happy Ending, y su última gira fue en el año 2002, cuando se separaron.

Sin duda alguna Keanu Reeves es el nombre más famoso de la formación, pero este grupo hay que entenderlo como un grupo de amigos que llevaron lejos su amor por la música para disfrutar sin dramas de por medio. De hecho, siguieron quedando en ocasiones para ensayar juntos. Cuando en el año 2020 estalló la pandemia, el destino jugó a su favor, lo que llevó a que en 2023 volvieran a estar en activo y sacaran su tercer disco, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Durante el año 2024 Dogstar sigue de gira, habiendo tocado tanto en Barcelona como en Madrid. Su directo los eleva como banda, permitiendo mostrar una versión más suelta y rockera que el público adora. Puedes llegar a ellos por Keanu, pero al final te quedas porque juntos hacen algo bueno, positivo y memorable. Cuando tres amigos se juntan para hacer música, hay pocas cosas mejores que esas a las que aspirar.