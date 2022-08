Dormirse sobre el hombro de Lola Índigo: el "tierra trágame" más viral

Al pensar en situaciones de "tierra trágame", muchas personas recuerdan algún que otro incidente vergonzoso de su pasado, pero la mayoría de ellas tienen la suerte de que sus vergüenzas hayan caído en el olvido. En cambio, parece que a este pobre chaval lo perseguirá su error durante mucho tiempo, ya que millones de personas han sido testigos de su despiste: viajando en tren, no se dio cuenta de que estaba sentado al lado de Lola Índigo, y cuando le pegó el sueño con el vaivén del vagón, cayó en el más profundo de los sueños y apoyó la cabeza sobre el hombro de la cantante. La co-protagonista de esta historia, al ver lo divertido de la situación, no dudó en grabar un pequeño clip para publicarlo en sus redes sociales.

Los seguidores de la cantante no han podido contener la risa al ser testigos de tan surrealista situación y, de retuit en retuit, el clip ha logrado una visibilidad enorme. Lo más seguro es que varios de los amigos y familiares del chico lo hayan reconocido, y es muy probable que el propio afectado se haya dado cuenta del momento viral que ha protagonizado. No sabemos si todo ocurrió porque no conocía a Lola Índigo o porque con la mascarilla no la supo reconocer, pero no cabe duda de que a partir de ahora se acordará de este bochornoso momento cada vez que se la cruce en la televisión o en alguna red social.

Aunque también es cierto que muchos usuarios de Twitter han señalado que, más que de Lola Índigo, de lo que más se acordará tras esa siesta es del dolor de cuello. El contorsionismo muscular descontrolado nunca es bueno, así que puede que, en su próximo viaje de tren, además de fijarse en quién lleva al lado de su asiento, también se acuerde de llevar una almohada de viaje con la que evitar el sufrimiento post-siesta.