¿Dua Lipa, Pearl Jam, Shakira y Billie Eilish? Los grandes discos que esperamos en 2024

Entre los que han facilitado fechas de publicación no hay de momento ninguna de esas figuras capaces de paralizar el panorama musical como en 2023 lo han sido Taylor Swift, Bad Bunny o Karol G, así que esta industria se encomendará en los próximos meses a la posible llegada de los álbumes "más o menos terminados" de Shakira, Pearl Jam, Billie Eilish y Dua Lipa.

La británica ha de afrontar el difícil reto de igualar o superar el listón de Future Nostalgia (2020), considerado uno de los mejores trabajos de la pandemia. A falta de más datos, al menos su retorno ya está encaminado con un reciente primer sencillo titulado Houdini.

Quien también confirmó que hay "nuevo disco en marcha" es Billie Eilish tras dos trabajos previos que no decepcionaron, como tampoco lo hizo en 2023 su más reciente sencillo inédito para la BSO de Barbie, la bella What Was I Made For, que podría ser una de las canciones nominadas a los Óscar.

Quienes ansíen sonidos más roqueros están de enhorabuena con Pearl Jam. "Sí, hicimos un disco con Andrew Watt que está listo, masterizado, mezclado y listo para echar a rodar", confirmó Matt Cameron, uno de sus miembros, hace unas semanas.

Discos no confirmados que podrían salir en 2024

Más incierto es el tiempo que podrían tardar en materializar su regreso al ámbito discográfico tanto Ariana Grande, que no lanza álbum desde Positions (2020) pero que ha vuelto a los estudios de grabación tras rodar la película Wicked, como Lady Gaga, también muy centrada en su faceta como actriz en los últimos tiempos (su último disco, Love For Sale junto a Tony Bennett, salió en 2021).

Fue Mick Jagger quien reveló que la reciente colaboración de la apodada Mother Monster con The Rolling Stones surgió porque aquella se encontraba trabajando en el estudio de al lado mientras ellos grababan Hackney Diamonds.

Otros artistas a los que se sitúa en el terreno puramente especulativo, pero con razones de peso para confiar en su regreso, son Cardi B, Justin Timberlake, Lorde, Morrissey, The Cure y Sia.

En el ámbito latino más puntero, no solo se aguardan con ansia también discos inéditos de la brasileña Anitta, la estadounidense-venezolana Elena Rose, la mexicana Danna Paola y del colombiano J Balvin (que la propia Universal Music daba por seguro para finales de 2023), sino sobre todo de su compatriota Shakira.

Ella fue sin duda una de las reinas del pasado año tras su renacimiento musical al convertir su despecho sentimental en canciones y, según ha declarado a la revista Hola, su nuevo álbum llegaría "a principios de año", con canciones que la gente ya conoce y otras inéditas como "un documento vivo" de sus "emociones y vivencias de los últimos dos años".

Estos son los discos que saldrán en el primer trimestre de 2024

Fuera de especulación hay mucho material que verá la luz en el primer trimestre de 2024. Así, enero traerá novedades de Bring Me The Horizon (Post HUMAN: NeEX GEn), Kali Uchis (Orquídeas) y The Vaccines (Pick-Up Full Of Pink Carnations) el día 12, de Green Day (Saviors) y Future Islands (People Who Aren’t There Anymore) el 19 y de The Smile, el proyecto paralelo de Thom Yorke y Jonny Greenwod, el 26 (con Wall Of Eyes).

En febrero, hay asimismo curiosidad por escuchar los nuevos trabajos de Usher (Coming Home) el día 11, de Chromeo (Adult Contemporary), Idles (TANGK) y Paloma Faith (The Glorification Of Sadness) el 16, el mismo día que sale This Is Me… Now de Jennifer Lopez, y de MGMT (Loss Of Life) el 23.

Por último, con marzo habrá discos desde el día 1 con Kaiser Chiefs (Kaiser Chiefs’ Easy Eighth Album). Más nutrido, el día 8 verán la luz lo nuevo de Bleachers (Bleachers), Judas Priest (Invincible Shield), The Jesus and Mary Chain (Glasgow Eyes) y The Libertines (All Quiet On The Eastern Esplanade).

El 15 de marzo, Lenny Kravitz publica Blue Electric Light, el 22 Gossip pondrá en la calle Real Power y, el 29, habrá que escuchar tanto Evolution de Sheryl Crow, como Heaven :x: Hell de Sum 41, su último disco antes del final anunciado de la banda.

En España, está confirmada la publicación el día 12 de enero del debut de Chanel, y parece claro además que habrá discos de Bad Gyal, Nathy Peluso, Love of Lesbian, Dani Fernández y Leo Rizzi, entre otros.