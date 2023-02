Emilia y Callejero Fino: el 'crossover' musical que nadie esperaba con 'En la Intimidad'

Imagina que pudieses unir en una sola canción a dos de tus artistas favoritos que no tienen nada que ver. Esta fantasía es la que Big One ha tomado como referencia para emprender su proyecto 'Crossover', que ha empezado juntando a dos de los cantantes argentinos más exitosos del momento: Emilia y Callejero Fino. Aunque ambos se dedican a la música urbana, lo cierto es que los fandoms de cada uno de ellos no podrían ser más diferentes, y es por eso que muchos han manifestado su sorpresa en redes tras escuchar su colaboración, titulada 'En la Intimidad'.

El proyecto no está recibiendo tanta visibilidad en sus primeras horas como la que tendría una de las canciones de estos dos artistas en sus cuentas oficiales, pero no hay que olvidar que la cuenta de Big One es todavía muy pequeña. Aunque el productor tiene experiencia en la industria, lo cierto es que esta es todavía la primera entrega de un nuevo proyecto que va muy en la línea de las BZRP Music Sessions. La idea de hacer estos 'crossovers' puede captar fácilmente el interés de la audiencia, y más cuando el resultado musical es tan adictivo como el que propone 'En la Intimidad'.

No han sido pocos los que se han burlado de las enormes diferencias de actitud de ambos artistas: se ha juntado lo más glamuroso de Argentina con lo más llano. Pero esta es una mezcla curiosa que ambos cantantes parecen haber disfrutado, y si el proyecto tiene éxito, tendrán el honor de ser los primeros que creyeron en la visión de Big One. Será necesario dar unos cuantos días de margen a la canción para ver si su número de reproducciones consigue ser lo suficientemente alto como para que el proyecto pueda salir adelante. ¡Si Big One sigue lanzando hits tan buenos como este, no habrá nada que temer!