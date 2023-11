Entrevista a Andy y Lucas: "De haber salido ahora, seríamos reguetoneros"

En septiembre de 2004, cuando todavía estaba estudiando y empezaba a trabajar como periodista, me llegó una invitación donde la compañía de videojuegos Electronic Arts nos invitaba a la presentación de Los Sims 2. Los anfitriones del evento eran Andy y Lucas, que presentaban 'Mi Barrio' en un videoclip patrocinado. Tras muchas risas y desparpajo, los cantantes del momento dieron las gracias a los asistentes y a "Electric Games por hacernos cumplir un sueño".

El desliz cachondo, y el hecho de que fueran las primeras personas que entrevisté en mi vida, han hecho de ellos para mí un recuerdo imborrable, pero la memoria acompaña a Lucas en el día de su despedida ("temporal"). "Fue en el Hard Rock, estaba mi madre y me acuerdo perfectamente", nos dice con precisión, hasta describiendo detalles de la cita.

"El mundo ha cambiado como la vida", dice Andy, y en esos 20 años les ha dado tiempo a ser ídolos, amigos, padres y ahora "medio jubilados". Todo porque "no pueden seguir este ritmo" tras detectarle a Lucas una cardiopatía que le aconseja "guardar reposo". Ni por esas pierden el humor.

"Si hubiéramos empezado en el año 60, a lo mejor ahora tendríamos 60 millones de discos vendidos", apunta Lucas, y Andy cree que de haber sido artistas modernos hubieran sido "reguetoneros". "A lo mejor dentro de 20 años la música suena completamente distinto, vete a saber".

Lo que tienen claro es que han superado todas sus expectativas profesionales: "Hubiera apostado mi moto a que no llegaríamos tan lejos como estamos ahora. Y la habría perdido", asegura Andy. "No teníamos plan B", añade Lucas, "fuimos aceptando las cosas según nos venían".

Te las resumo muy rápido: dos millones de discos vendidos, doble disco de Diamantes, 20 discos de Platino, 40 números uno a internacional, más de 10 millones de espectadores en 800 conciertos, un premio Billboard de música latina y dos nominaciones y otras dos a los Grammy, además del Premio Ondas al Grupo Revelación. Casi ná.

"Por suerte nos ha ido muy bien en los negocios y ahora tengo plan B, plan C y plan D para mí, para mi familia y para Andy", cuenta Lucas convencido de que esta separación es temporal y que va a superar sus problemas de salud. ¿Los de popularidad que le han afectado estos días en redes sociales? "Tenemos haters, sí, pero son gente que no tiene ni nombres de verdad y bastante daño nos hicieron en el pasado a nivel personal. Ahora ya ni caso les hago".

Andy y Lucas tienen una gira prevista para 2024 que se la toman como una despedida temporal, con vuelta a sus orígenes ("tenemos muchas ganas de cantar en Cádiz, hace mucho que no lo hacemos") y un previsible sold out en el Wizink de Madrid. Y yo me voy de la entrevista como si tuviera 20 años menos: si ellos están igual que en septiembre de 2004, ¿por qué no sentir que hay cosas que son inmortales?