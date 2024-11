¿Está David Bisbal intentando convertirse en la Mariah Carey española?

David Bisbal ha decidido sumarse a una tradición que desde hace décadas asocia la música y la Navidad: los discos dedicados a esta época del año. Con Todo es posible en Navidad, el almeriense no solo homenajea villancicos clásicos como Blanca Navidad, Los peces en el río o El burrito sabanero, sino que también añade composiciones originales y guiños a los sonidos de su tierra y a ritmos latinos.

El álbum, producido por Cheche Alara, destaca por su diversidad estilística y por el cuidado en cada detalle, desde los arreglos de la Budapest Art Orchestra hasta el dinamismo de temas como Jingle Bell Rock o Navidad junto a ti. Pero si hay una canción que ha conquistado especialmente al público, es su viral versión de El burrito sabanero, donde Bisbal imprime su sello característico al pegadizo tuki tuki, lo que ha desatado una ola de comentarios y memes en redes sociales.

Esta nueva aventura musical ha llevado a algunos a preguntarse si Bisbal aspira a convertirse en la versión española de Mariah Carey, cuyo clásico All I Want for Christmas Is You reina indiscutiblemente cada Navidad. Con su propuesta, el cantante parece querer hacerse un hueco en la banda sonora navideña de los españoles, algo que no sería descabellado dado su alcance y la calidad de este proyecto.

El disco también incluye sorpresas, como una emotiva reinterpretación de Te deseo muy felices fiestas con arreglos de mariachi o una versión rumbera de Los peces en el río. Además, Bisbal explora su faceta de crooner en Siempre te recordaré, dejando claro que este trabajo está lejos de ser un disco navideño convencional.

Con este lanzamiento, Bisbal parece decidido a ser la competencia directa de Mariah Carey en estas fiestas, al menos en nuestro país. ¿Logrará convertirse en el nuevo rey de la Navidad? Las próximas semanas, con su música sonando en hogares y celebraciones, podrían ser decisivas para coronarlo como tal.