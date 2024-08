El encuentro de David Bisbal y Will Smith que ha dejado la puerta abierta a una colaboración

David Bisbal, uno de los artistas más reconocidos de la música pop en español, y Will Smith, icono mundial del cine, se encontraron en la soleada isla de Ibiza, donde compartieron risas y sobre todo mucha música.

Will Smith ha retomado su carrera musical tras casi dos décadas de ausencia en los estudios de grabación. Con el lanzamiento de su nuevo álbum Work of Art, en el que también participará su hijo Jade, Smith decidió buscar nuevas influencias. Para ello, ha invitado a varios artistas a participar en su ya famoso "Car Test", un espacio donde los músicos escuchan sus nuevas canciones en el coche, reaccionando sin filtros.

David Bisbal fue uno de los elegidos para este encuentro, algo que no dejó indiferente a nadie. Tras la participación de ambos en la Velada del Año IV, donde hicieron un auténtico show, parece ser que los dos se llevaron bien y Bisbal ha tenido la suerte de ser de los primeros en disfrutar de este nuevo disco del actor.

El almeriense no pudo resistirse al ritmo de la nueva música de Smith. En el video, que ya ha causado furor en redes sociales, Bisbal se dejó llevar por la melodía y comenzó a cantar, fusionando su característico estilo español famenquito que tanto nos gusta, con el hip-hop de Will.

"Me gusta lo que estás cantando, ¡necesito eso!", dijo el actor. Sin pensarlo dos veces, Bisbal le propuso realizar un remix en español, a lo que Will respondió sin dudarlo: "Claramente, vas a hacer tú el remix".

La colaboración entre Bisbal y Smith no termina ahí. El vídeo, grabado en un lujoso coche mientras recorrían las calles de Ibiza, culminó con ambos artistas intercambiando ideas y diferentes puntos de vista sobre la música. Will, no dejó de elogiar la autenticidad y el "toque español" que Bisbal podría aportar a su nueva producción.

Mientras los fanáticos esperan con ansias que esta colaboración se haga realidad, la industria no ha dejado de comentar lo que podría ser este crossover, no cabe duda de que la colaboración será historia de la música.