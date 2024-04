Esta es la lista de compositores que participan en The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift

Quedan solo tres días para que se pare el mundo. Es decir, quedan tan solo tres días para Taylor Swift lance The Tortured Poets Department, su esperadísimo álbum que verá la luz el 19 de abril. Por el momento, conocemos bastantes cosas acerca de este disco, pero, hasta ahora, no sabíamos qué compositores han participado en su creación.

Durante las últimas horas hemos podido conocer la lista de songwriters que han formado parte de la composición del nuevo disco de Taylor, algo que, igual, nos deja intuir por dónde irán los tiros en cada uno de los temas que lo componen. Eso sí, no son muchos, porque, a parte de Taylor Swift, solamente han participado otras cuatro personas.

Para empezar, Taylor ha estado presente en la composición de los 16 temas que formarán parte del álbum. No es de extrañar, ya que una de las señas de identidad de la cantante es que siempre escribe todos sus temas. Seguido del suyo, el nombre que más veces aparece en el tracklist es el de Jack Antonoff —uno de los fieles escuderos de la estadounidense—, quien sale acreditado en ocho canciones.

Con cinco temas, aparece Aaron Dessner. Y es que el miembro de The National ya ha colaborado con Taylor Swift varias veces en el pasado. Luego, con una participación cada uno, tenemos a Florence Welch (cantante de Florence and the Machine) y a Austin Post (más conocido por todos como Post Malone), ya que ambos tienen feats en el disco.

Así pues, una vez más todo queda en casa. Como siempre, Taylor Swift ha escrito todos sus temas y ha contado con viejos amigos y colaboradores como Antonoff o Dessner. Tan solo nos queda esperar escuchar su nuevo disco pasen rápido para que podamos escuchar su nuevo disco pasen rápido.