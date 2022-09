Estas son las nominaciones a los premios Grammy Latino, en las que Rosalía ha arrasado con todo

A pesar de que los galardones no lo sean todo, es innegable que a la mayoría de los artistas les hace ilusión ser nominados a unos de los mayores premios de la industria. Para aquellos que se dedican a publicar música en español, los Grammy Latino son la gala de premios de referencia, y acaban de publicarse las nominaciones para su próxima edición. Como ya era de esperar, teniendo en cuenta el gran año que ha vivido Rosalía gracias a su era 'Motomami', la catalana está nominada a varias de las principales categorías, y con todas las nominaciones que ha acumulado, es probable que se lleve consigo más de un trofeo.

Pero el éxito no está nada asegurado para Rosalía: Bad Bunny es, sin duda, el otro gran postulante a llevarse una buena cantidad de premios. No en vano, este artista se ha convertido en el más escuchado del mundo, y las canciones de su último álbum rara vez bajan de las posiciones más altas en las listas de tendencias de Spotify y YouTube. Pero la popularidad de un artista no lo es todo, y puede que el jurado de los Grammy se decante por otras propuestas menos escuchadas pero que, en su opinión, cuenten con mejor calidad. ¡Aunque algo nos dice que tanto Bad Bunny como Rosalía se marcharán muy satisfechos de esta gala de premios tan importante!

Los nominados fueron seleccionados de entre más de 18.000 propuestas inscritas (ponemos en duda que las hayan escuchado todas a la hora de hacer la selección, ciertamente), y entre los artistas españoles que han conseguido colarse en las categorías principales está Pol Granch. Esta mañana habrá tenido razones para alegrarse por su nominación a 'Mejor Nuevo Artista', después de lo que le tocó vivir ayer con las declaraciones de su expareja, Natalia Lacunza. ¡Esperemos que todos tengan mucha suerte y vivan una noche inolvidable el próximo 17 de noviembre!