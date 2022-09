Natalia Lacunza en 'La Pija y la Quinqui': se hace viral por sus declaraciones supuestamente dirigidas a Pol Granch

Las celebrities son seres humanos; y como tales, a veces sienten la necesidad de desahogarse cuando un micrófono les da la oportunidad de hacerlo. El podcast de 'La Pija y la Quinqui' ha logrado atraer la atención por su forma de hablar de todo tipo de temas conflictivos sin ningún filtro, y Natalia Lacunza fue la última de las invitadas que pisó su set. Durante la conversación que mantuvo con los presentadores, uno de los temas de los que se habló más largo y tendido fue el amor y, en concreto, las sorpresas que la cantante se ha llevado tiempo después de romper con sus exparejas. "Me follé a un facha y me enamoré de otro, que resultó ser maricón": esa es la frase que ha hecho que todo Twitter se apunte a comentar el salseo.

Aunque Natalia Lacunza no ha mencionado en ningún momento nombres específicos, los fans no han tardado en hacer sus conjeturas. La mayoría señalan a su expareja más controvertida, Pol Granch, como la persona a la que podría estar refiriéndose la cantante con esas declaraciones. La relación de ambos quedó absolutamente destrozada tras un escándalo muy notable en el que el cantante salido de la serie 'Élite' imitó la forma de cantar de Natalia Lacunza en uno de sus conciertos, con intención de hacer burla al respecto de su tono de voz. Una respuesta en forma de tuit de la cantante fue la que puso punto final al buenrollismo: "A veces el sentido del ridículo es importante, creo".

Con un historial como ese, no sería de extrañar que Natalia Lacunza no tuviese más que malas palabras para describir a su exnovio. Desde hace un tiempo, la cantante dice no sentirse demasiado atraída por los hombres a los que va conociendo, y a pesar de haberse etiquetado como bisexual en el pasado, declara que está en una fase lésbica al 100%. Sea como sea, y le atraiga quien le atraiga, esperemos que tenga más suerte en sus próximas elecciones y que no tenga ningún otro "facha que resultó ser maricón" que añadir a la lista!