Este es el dress code que ha marcado Aitana para ir a cada concierto de su próxima gira por España (y tiene premio)

La gira de Aitana por España está a punto de empezar, y mientras todos sus fans calientan motores para verla en directo y escuchar al completo su nuevo disco, la artista ha decidido darles algo con lo que entretenerse hasta que llegue el día del show. Aitana ha compartido a través de sus redes un dress code a seguir para cada una de las siete paradas que hará durante el Alpha Tour, y ha asociado un color a cada ciudad por la que pasará.

Quienes vayan a verla a Valencia tendrán que ir vestidos con algo de color rosa; los de Sevilla, de azul claro; los de Madrid, de violeta; los de Bilbao lo tendrán fácil, de negro; los de Barcelona, en cambio, irán de blanco; los de Málaga, de verde (andaluz a tope); y los de Las Palmas de Gran Canaria, de naranja (ideal para combinar con el bronceado).

Por supuesto, esta no es más que una idea divertida que Aitana ha querido proponer, y no es necesario seguirla al pie de la letra; basta con un toque de ese color en el maquillaje o con un accesorio para participar. Aquellos que compartan sus looks para el concierto e impresionen a la cantante, serán reposteados al día siguiente del show en los Instagram Stories de Aitana. ¡No es poquita cosa!

Estos siete colores elegidos para cada ciudad son también los que formarán parte del disco Alpha, en lo que a su estética se refiere. Hace ya varias semanas que conocemos la portada del álbum, y no hay más que echar un vistazo a sus más recientes videoclips para darse cuenta de que el look discotequero de los 2000 es el que más ha inspirado a la artista para dar forma a esta nueva era musical. Aunque todavía no se conoce el tracklist de forma oficial, ya son muchos los que se han atrevido, con una filtración u otra, a asegurar los títulos de las canciones que formarán el disco. Lo que está claro es que sus más recientes singles (miamor, Las Babys y Los Ángeles) estarán en el álbum, además de alguno que otro más antiguo, como Formentera o En El Coche. ¡Se viene una era llena de temazos!