Estos son los artistas que entrarán en el Rock and Roll Hall of Fame en 2023

El salón de la Fama del Rock and Roll ha anucniado los artistas que formaran parte de su clase de miembros de 2023 y, como cada año, la polémica esta servida.

En la categoría de intérpretes, el grupo incluye a Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners.

DJ Kool Herc y Link Wray serán los ganadores del Premio a la Influencia Musical, mientras que Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin han sido seleccionados para recibir el Premio a la Excelencia Musical.

El ganador del Premio Ahmet Ertegun de este año es Don Cornelius, un productor televisivo y presentador conocido por ser el creador del programa musical 'Soul Train'.

Desde el momento en que se han conocido los seleccionados las redes sociales se han empezado a enzarzar en el clásico debate de todos los años. Son muchos los que recordaban a grandes artistas y grupos musicales que todavía no han sido elegidos para entrar en el Salón de la Fama como Jethro Tull, Iron Maden, Joy Division o Warren Zevon entre muchos otros.

También hay mucha gente que crítica que se siga llamando "Rock and Roll Hall Of Fame" cuando de Rock and Roll tiene cada vez menos y la mayoría de los nominados y de las personas que entraran este año no son para nada artistas cuyo estilo sea el rock and roll. ¿Quizás debería llamarse 'Music Hall Of Fame? sugieren varias personas en Twitter.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll son seleccionados porque han "creado música cuya originalidad, impacto e influencia ha cambiado el curso del rock & roll”, según la organización.

El Premio a la Influencia Musical se otorga a "artistas cuya música y estilo de interpretación hayan influido, inspirado y hecho evolucionar directamente el rock & roll y la música que tiene un impacto en la cultura juvenil", mientras que el Premio a la Excelencia Musical se otorga "a artistas, músicos, compositores y productores cuya originalidad e influencia crear música han tenido un impacto dramático en la música".

El Premio Ahmet Ertegun se otorga a "profesionales de la industria que no se desempeñan y que han tenido una gran influencia en el desarrollo creativo y el crecimiento del rock & roll y la música que ha impactado la cultura juvenil".

La 38.ª Ceremonia Anual de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll se llevará a cabo el viernes 3 de noviembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.