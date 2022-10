Un fan tira una botella de agua a Harry Styles durante un concierto y le da un sus partes

Harry Styles recibió una botella en la ingle en su reciente concierto en Chicago pero acabo sacándosela de encima y quitándole importancia con humor y elegancia.

Mientras actuaba en el United Center, el cantante de 'As It Was' estaba hablando con sus fans, como lo hace habitualmente durante su concierto, y mientras comentaba el frio clima en la conocida como "Windy City" fue golpeado por una botella en un área muy sensible.

Numerosos tuits mostrando el desafortunado incidente se volvieron virales y desgraciadamente parece que se está volviendo algo común el que la gente lance cosas a los artistas cuando se encuentran en el escenario.

Styles inmediatamente mostró signos de incomodidad, haciendo una mueca antes de decir al micrófono: "Eso es desafortunado". Después de una pausa, el ganador del Grammy sacude la pierna derecha, luego la izquierda, antes de volver al trabajo. "Está bien, sacúdete", dice antes de volver a centrarse en el concierto.

Styles actualmente está de gira en apoyo de su tercer álbum de estudio, Harry's House, lanzado en mayo, que debutó en la cima del Billboard 200 y generó el segundo No. 1 sencillo con "As It Was". El sábado (15 de octubre), completó el espectáculo final de sus seis noches seguidas en Chicago, precedida por unas históricas 15 noches en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York a finales de agosto o principios de septiembre.

Seguro que te interesa: El escalofriante vídeo de Chris Martin