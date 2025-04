Los fans de Lady Gaga estallan contra Ticketmaster por los precios de su concierto en Barcelona

La expectación por la gira The MAYHEM Ball deLady Gaga es enorme. La artista, ganadora de 14 premios Grammy, vuelve a España después de siete años con dos fechas en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 28, 29 y 31 de octubre. Sin embargo, la emoción por su regreso se ha visto empañada por la indignación de muchos fans ante los precios abusivos de las entradas en la plataforma Ticketmaster.

Usuarios en redes sociales han denunciado que los precios iniciales de algunas entradas, que rondaban los 150 euros, han aumentado hasta los 500 euros cada uno, alcanzando cifras de 1000 euros por dos entradas. Un usuario de X expresó su frustración con un mensaje que ha resonado entre muchos: "Que alguien me explique cómo unas entradas que valían creo 150 euros ahora pueden estar a esto".

El principal motivo detrás de esta subida de precios es el sistema de precio dinámico que Ticketmaster tiene implementado. Este mecanismo ajusta el coste de las entradas en función de la demanda, similar a cómo operan las aerolíneas. Aunque la empresa lo defiende como una forma de evitar la reventa externa, muchos consideran que solo beneficia a la plataforma y perjudica a los fans.

En redes sociales, el debate se ha encendido y varios seguidores han señalado que la artista tiene responsabilidad en este sistema. "Eso es responsabilidad del artista. Pueden dejar esa opción activada o no. No todos lo hacen", comentó un usuario. Otro insistió en que los músicos tienen la posibilidad de rechazar esta modalidad: "Los artistas pueden rechazar hacer precio dinámico". Mientras tanto, hay quienes piden una regulación más estricta sobre estas prácticas: "Alguien tiene que cortarle YA el grifo a Ticketmaster, esto no puede ser".

La polémica por los precios dinámicos no es nueva y ha afectado a conciertos de otros grandes artistas. Sin embargo, en el caso de Lady Gaga, la controversia ha sido especialmente intensa debido a la enorme demanda y la limitada disponibilidad de fechas en España. Por el momento, ni la cantante ni su equipo han emitido declaraciones al respecto, pero el debate sobre el abuso en la venta de entradas sigue abierto.