Fans votan cuál es la portada de un álbum más icónica de todos los tiempos: ¿Estás de acuerdo con la ganadora?

No hay nada que guste más a los fans de la música que un buen debate y de cuál es la portada de un álbum más icónica de todos los tiempos siempre ha sido uno de los más recurrentes.

Recientemente la agencia internacional independiente de investigación y conocimientos Perspectus Global realizó una encuesta entre numerosos fans para determinar cuál era la portada más icónica de la historia de la música y queremos saber si estás de acuerdo con los resultados.

La votación, que tenía multiples respuestas, la ha ganado por una aplastante mayoría 'Nevermind' de Nirvana que acumuló el 44% de los votos por delante de 'The Dark Side Of The Moon' de Pink Floy con un 36%, 'Aladdin Sane' de David Bowie con un 34% y 'Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band' de The Beatles con un 26%.

La encuesta encontró que más de la mitad de los encuestados dice que una buena portada de álbum es arte, mientras que el 45% está de acuerdo en que puede definir y representar una era.

Harriet Scott, de la agencia de investigación Perspectus Global, que encargó la encuesta a 2.000 personas, dijo: "La música es mucho más que sólo música. Por supuesto, tener un gran sonido es un elemento esencial, pero la portada es una parte importante para crear ese entusiasmo y emoción".

"Aunque la forma en que escuchamos música ha cambiado a lo largo de los años, el impacto de las portadas no ha disminuido. De hecho, es tan importante como siempre: llamar nuestra atención y definir cómo miramos e interpretamos un álbum en particular".

1. 'Nevermind' de Nirvana

Fue objeto de una demanda después de que la estrella de portada dijera que la sesión de fotos le causó "angustia emocional extrema y permanente".

Pero eso no ha impedido que Nevermind de Nirvana sea votada como la portada del álbum más icónica de todos los tiempos.

El álbum de 1991, que presenta la impactante imagen de un bebé desnudo nadando bajo el agua con un billete de un dólar estadounidense en un anzuelo, obtuvo el 44 por ciento de los votos en una encuesta.

Se dice que la idea de la imagen fue concebida por el líder de Nirvana, Kurt Cobain, mientras veía un programa de televisión sobre nacimientos en el agua.

2. 'The Dark Side Of The Moon' de Pink Floyd

La icónica portada, producida por el dúo de agencias de diseño Hipgnosis, se centra en un prisma que refleja rayos de luz hacia el espacio profundo.

El significado detrás de esto ha provocado mucho debate entre los fanáticos, algunos sugieren que es un símbolo de oscuridad personal y psicológica, mientras que otros piensan que representa pensamiento intelectual y ambición.

Pero Storm Thorgerson, que formó parte de Hipgnosis, reveló en 2013 que el espectáculo de luces en el escenario de Pink Floyd lo inspiró, mientras que el codiseñador Aubrey Powell afirmó que fue el resultado de un prisma encima de una partitura.

3. 'Aladdin Sane' de David Bowie

No es su disco más imporante ni de lejos pero si tiene la portada más representativa de su carrera. En ella se puede ver a Bowie con los ojos cerrados, maquillado con una palidez mortal y un rayo rojo y azul en su rostro.

El encargo era sencillo, Bowie quería un flash: algo que recordara el logo Taking Care of Business utilizado por Elvis desde su regreso a los conciertos en 1969. La fotografía, tomada por Brian Duffy, se ha convertido en un icono en el mundo de la música, la moda y el arte. apareciendo en ropa, paredes, galerías e incluso artículos para el hogar.

4. 'Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band' de The Beatles

Originalmente concebido por Paul McCartney, el diseño final fue realizado por el artista pop británico Peter Blake y su entonces esposa Jann Haworth y es una deslumbrante exhibición de arte moderno que define su época.

La obra de arte, una de las más caras jamás creadas en ese momento, costó casi 3.000 libras (lo que equivaldría a 50.000 libras hoy en día) y en ella se ve a la banda aparecer al frente disfrazada como Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band mientras están rodeados por 58 personas influyentes de la época.

El top 10 lo completan los siguientes álbums:

5. 'Rumours' de Fleetwood Mac

6. 'Back To Black' de Amy Winehouse

7. 'Born In The USA' de Bruce Springsteen

8. 'I Am… Sasha Fierce' de Beyonce

9. 'Demon Days' de Gorillaz

10. 'Enema Of The State' de Blink-182

Otros discos que aparecen en la encuesta y que son igualmente icónicos incluyen 'Demon Days' de Gorillaz, 'Sticky Fingers' de The Rolling Stones, 'Purple Rain' de Prince y 'Houses Of The Holy' de Led Zeppelin.