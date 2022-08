El mejor festival de música de España en el que no te dejan entrar si no vienes disfrazado

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

En una España saturada de festivales en la que cada vez aparecen más macro-festivales y en la que hay una locura por tener el evento más grande, el cartel más potente y vender más entradas celebramos los festivales, eventos musicales y ciclos de conciertos más pequeños.

Uno de esos pequeños festivales diferentes, originales y llenos de encanto, que reconozco que desconocía hasta hace poco, es el Canela Party. Un festival que se celebra en Torremolinos, Málaga desde 2007 y que tiene como peculiaridad que es a la vez una fiesta de disfraces.

"El Canela Party nació como una fiesta de amigos en el año 2007 y que solo duraba un día. Era un festival de música, sí, pero también una fiesta de disfraces. Se propuso la idea tanto a las bandas como al público y la iniciativa tuvo una gran acogida, convirtiéndose en la seña de identidad del festi", ha asegurado Álvaro Fernández, uno de los co-directores del festival en una entrevista a Neo2.

Este año el festival se ha celebrado los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 2022 en la Plaza de toros de Torremolinos con cartel de lo más original que incluía a grupos como Carolina Durante, Airbag o Los Estanques entre otros y a juzgar por lo que dice la gente en redes sociales ha sido todo un éxito.

Son muchos los que aseguran que estamos ante uno de los mejores festivales de España. Esto es lo que decía Javier Gallego tras haber ido por primera vez al Canela Party "Va a ser que sí. Me he estrenado en el @CanelaParty y ya es mi festival favorito EVER. Por un CARTEL BRUTAL en eclecticismo, buen gusto, riesgo y sorpresa. Por el tamaño y el sonido perfectos. Por el buen rollo. Por el confeti y los disfraces. Por tratar bien a grupos y currelas".

Pero este pequeño festival se ha vuelto viral gracias a su tradición por la que todo el mundo, artistas y público, debe acudir disfrazado a la última jornada, esto que no es obligatorio si es una recomendación por parte de la organización que la gente se toma muy en serio. Ha sido Carlos Sánchez el que ha publicado este genial hilo de Twitter recopilando algunos de los mejores disfraces que se ha encontrado en el Canela Party 2022.

Esta claro que el nivel es muy alto y los disfraces están muy currados.

Jesús, de 'El gran Lebovski', 'Cazafantasmas' o las señoras del programa de Juan y Medio son algunos de los más originales.

Un brutal hilo de Twitter en el que están recopilados hasta más de setenta disfraces de personas que acudieron este año al Canela Party. Da gusto ver iniciativas culturales y musicales asi de bonitas, ojalá aparezcan en España más festivales pequeños, diferentes y originales como este.