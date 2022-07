Me reconcilio con C. Tangana en el Rio Babel

La primera vez que vi a C. Tangana fue un completo desastre. Fue en 2018 en el Festival O Son Do Camiño, cuando se estaba convirtiendo en uno de los artistas más exitosos y virales de nuestro país gracias a su primer disco y a canciones como 'Mala mujer', 'Antes de morirme', 'Bien duro' y 'Llorando en la limo'.

Canciones de música trap urbana pegadizas que no paraban de sonar por todas partes ese año. Por aquel entonces a mi no me gustaba especialmente Tangana, un sentimiento que se consolidó cuando le vi en directo en Galicia, en aquella primera edición del O Son Do Camiño.

El sonido fue horrible, Tangana iba sólo acompañado de un DJ y un corista, cantaba a ratos por encima de su playback y el concierto carecía de ningún tipo de alma o energía.

Pero poco a poco mi opinión de Tangana fue cambiando tras escuchar su soberbio disco 'El Madrileño' de 2021, enamorarme con su Tiny Desk Concert, flipar con los artistas con los que estaba colaborando y acabar enganchado a canciones como 'Me Maten', 'Demasiadas Mujeres' y 'Tu me dejaste de querer'.

Mi cambio de parecer hacia Pucho se consolidó ayer en la Caja Mágica cuando pude disfrutar del espectáculo que es su gira 'Sin cantar ni afinar'. Mucho más que un concierto con colaboradores estelares como El Niño de Elche, La Húngara, un Carmona a la guitarra, decenas de músicos y una puesta en escena única.

Tanxugueiras han llegado para quedarse

Pero primero quiero destacar el más que interesante concierto de Tanxugueiras. El trio gallego de pandeireteiras que conquistaron los corazones de toda España en el Benidorm Fest dieron un conciertazo, acompañadas de dos percusionistas, en el que pusieron a todo el mundo a bailar.

Ritmos folk gallegos mezclados con electrónica en poderosas canciones como 'Figa', 'Midas', 'Pano corado', 'Cambia todo' para la que sacaron a Muerdo y la esperada 'Terra'. Claramente estas chicas "Venen para quedar".

Cambiamos el concierto de Tu Otra Bonita en el escenario principal por una visita a la exposición Art Babel organizada por Laprisamata y por el monólogo de Bianca Kovacs en el Comedy Stage.

Después era el turno de Zahara que actuaba en el escenario pequeño, justo antes de C.Tangana, y que me sorprendió con una versión discotequera que no me esperaba para nada. La artista presenta en la #PUTARAVE las canciones de su último disco, así como algunos de sus clásicos transformados en contundente viaje electrónico.

La energía era brutal pero siento que quizás hubiera encajado mejor en otro momento de la noche. Más de la mitad del concierto lo escuchamos de fondo, buscando un sitio decente en el que estar bien colocados para Tangana, algo que resultaría clave..

El espectáculo de C. Tangana sobre las aguas del Rio Babel

Sabía lo que me esperaba, por qué había visto vídeos de su actuación en el Wizink Center y el relato de amigos que habían visto su gira, pero me gusto mucho más de lo pensaba.

"¡Vamos a brindar con toda mi gente de Madrid que ha venido a verme!", aseguraba Pucho desde una de las mesas de ese club antiguo en el que transforma el escenario y en el que caben el rap, la rumba, los sonidos latinos, los sonidos urbanos, las marchas cofrades y todo lo que te puedas imaginar.

Fue una versión reducida de su gira 'Sin cantar ni afinar' que ha adaptado para festivales con una duración de hora y media y más de 30 músicos sobre el escenario. Un conciertazo, sobretodo por la puesta en escena, en el que el público no paraba de gritar y que pudimos disfrutar con un mejor sonido los que habíamos cogido sitio más cerca del escenario.

Disfrute mucho con 'Demasiadas mujeres', 'Tu me dejaste de querer', 'Comerte entera', 'Ingobernable' o 'Los tontos' entre otras. Cuando montas un espectáculo de ese tamaño, con un escenario tan cuidado que cambia de formato club a formato tiny desk home, te rodeas de tantos y tan buenos artistas y tienes un publico que corea todos tus temazos practicamente no tienes ni que cantar.

Pero ahí reside la magia de C. Tangana que sin tener una gran voz ni ser un gran cantante consigue hacerse gigante gracias a su carisma, sus canciones y gracias a toda la gente grande de la que consigue rodearse.

Según la organización se llegó al aforo máximo de 27.500 personas, 10.000 más que en la apertura con Dani Martin, lo que provocó que no pudiéramos acercarnos a la barra durante el concierto y que al terminar tardáramos media hora en conseguir que nos sirvieran algo perdiéndonos la mitad de Parov Stelar que puso a todos los que no se habían ido a casa a bailar con su electroswing como cierre de noche.