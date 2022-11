Rosalía, Kendrick Lamar y Blur actuarán en el Primavera Sound 2023

Primavera Sound ha desvelado los artistas que actuaran en su edición 2023, que por primera vez se dividirá entre Barcelona y Madrid. El popular festival ha anunciado con vídeo el cartel completo que tiene como principales nombres a Rosalía, Kendrick Lamar, Blur, Depeche Mode y Pet Shop Boys.

Este año el festival catalán más internacional se traslada también a Madrid. El primer fin de semana tendrá lugar en el parc del Forum del 1 al 3 de junio y el segundo fin de semana tendrá lugar en la ciudad del rock de Arganda del Rey del 8 al 10 de junio.

También contará en su cartel con Bad Religion, FKA Twigs, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Swans, Beth Orton, Maneskin, Skrillex, Halsey, Tokischa o The War On Drugs entre otros.

Otra de las principales novedades del festival será la jornada gratuita que precederá a los tres días principales del festival. Nada menos que Pet Shop Boys, Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma actuarán de forma gratuita el miércoles 31 de mayo en el Parc del Fòrum de Barcelona y el miércoles 7 de mayo en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Aunque la música empezará a sonar antes en el Primavera en la Ciudad, una serie de conciertos en salas de Barcelona y Madrid previstos para los días 29, 30 y 31 de mayo y 4 de junio en Barcelona y los días 5, 6, 7 y 11 de junio en Madrid, y que contará con las actuaciones de Loyle Carner, Black Midi, The Comet is Coming, Black Country, New Road, The Chills, Cloud Nothings, Gilla Band, PUP o Blondshell, entre otros.

Además, cada festival tendrá su correspondiente fin de fiesta, los días 4 y 11 de junio, en el Parc del Fòrum y el Cívitas Metropolitano respectivamente, con sendos Brunch-In liderado por Purple Disco Machine en Barcelona y Vitalic en Madrid y completados con Diplo y Ben Böhmer, CamelPhat, Carlita y Two Ex en ambas ciudades.