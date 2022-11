¿Cuánto valen las entradas del Primavera Sound 2023 y dónde comprarlas?

Kendrick Lamar, Blur y Rosalía formarán parte de la doble programación del Primavera Sound 2023, primero en Barcelona, una cita que se celebrará entre el 29 de mayo y el 4 de junio, y después en Madrid, entre el 5 y el 11 de junio, según ha informado este martes el festival.

Barcelona y Madrid compartirán alrededor de 200 actuaciones, entre las que cabe destacar la de Depeche Mode, que ya se conocía, y las anunciadas hoy de Halsey, FKA Twigs, Skrillex, St. Vincent, The Moldy Peaches, Calvin Harris y Le Tigre.

También por partida doble, Pet Shop Boys dará la bienvenida a los dos festivales en las jornadas gratuitas que tendrán lugar el 31 de mayo en el Parc del Fòrum y el 7 de junio en el Cívitas Metropolitano.

¿Dónde y cuándo se celebrará el Primavera Sound 2023?

El Primavera Sound 2023 se desdoblará por primera vez en su historia entre Madrid y Barcelona. Este año tendrá una edición del jueves 1 al sábado 3 de junio en el Parc del Fórum de Barcelona y otra del jueves 8 al sábado 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey, en Madrid.

Además el festival también estará presente una vez más en Portugal. El primavera Sound 2023 Porto se celebrará Parque da Cidade del 7 al 10 de junio de 2023 y aunque no se ha anunciado el cartel se presume que tenga muchos nombres en común con los de Barcelona y Madrid.

¿Dónde comprar las entradas y cuánto cuestan?

Las entradas para el Primavera Sound 2023 puedes comprarlas en la web oficial del festival y en la plataforma DICE. Para evitar la reventa, esta plataforma no desbloquea el código QR de las entradas hasta el mismo día del evento. Pudiéndola transferir a un amigo en el caso de no poder asistir e incluso devolviéndola a la lista de espera en aquellos eventos en los que ha habido sold out.

Este es el precio de las entradas después de que se desvelera todo el cartel:

Abonos simples por 325 euros (+ gastos de distribución)

Entradas de día por 125 euros (+ gastos de distribución)

Abonos VIP por 545 euros (+ gastos de distribución)

Abonos dobles (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) por 520 euros (+ gastos de distribución)

Abonos dobles VIP (Primavera Sound Barcelona + Primavera Sound Madrid) tendrán un precio de 900 euros (+ gastos de distribución)

Descuento abono Primavera Sound Barcelona para residentes en Barcelona y poseedores del Carnet Jove: 275 euros (+ gastos de distribución)

Descuento abono Primavera Sound Madrid para residentes de la Comunidad de Madrid: 275 euros (+ gastos de distribución)