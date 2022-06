Tame Impala triunfa en un Primavera Sound con las barras desbordadas

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

Psicodelia y luz, mucha luz, ha sido la combinación que ha ofrecido el jueves de junio por la noche la banda australiana Tame Impala en la primera jornada del Primavera Sound en el Parc del Fòrum, abarrotado de un público sediento de música en directo, tras dos años huérfanos de festivales.

El grupo liderado por el carismático Kevin Parker ha sido uno de los platos fuertes de la jornada, que se vio mermada por la cancelación de Massive Attack, que no fue remplazada, y ha asumido con solidez la responsabilidad de ser el primer cabeza de cartel en dar el pistoletazo de salida a los conciertos masivos en el espacio de los escenarios principales.

La puesta en escena de los australianos ha destacado por un imponente espectáculo de luces, no apto para epilépticos y fotosensibles, que ha tenido como principal protagonista una gran estructura circular de focos que coronaba el escenario y que, a modo de ovni, abducía con su potencia lumínica a músicos y público.

La banda de Kevin Parker ha presentado por primera vez en Europa su último disco 'The Slow Rush' (La Prisa Lenta, en español), lanzado en febrero de 2020 y cuyo oxímoron del título ya presagiaba la larga y ansiada espera que vivirían sus seguidores para disfrutar en directo del álbum.

Entre la niebla del humo y resguardados por el ovni lumínico, la actuación ha arrancado con los sonidos electrónicos de 'One More Year', los ritmos discotequeros y más bailables de "Borderline", ambas canciones del último disco.

El primer pico de intensidad ha llegado con 'Elephants', uno de los temas más icónicos de la banda y para el que Parker, que ha lucido su típico 'look' desaliñado, ha pedido al público que enloqueciera. Así ha sido.

La locura ha continuado con una abrumadora combinación de luces, afilados sintetizadores y contundentes bajos que han retumbado al terminar 'Apocalypse Dreams'.

"Hemos esperado este día mucho tiempo", ha subrayado Parker, que ha proseguido la actuación con el gran éxito 'Let it Happen', 'It feels like I only go backwards', 'Eventualy' y 'Runway, Houses, City, Clouds', la parte final antes de los bises.

La sorpresa de la noche ha llegado con el primer bis. "Este es un tema solo para vosotros", ha avanzado Parker, justo antes de entonar las notas de 'Last Nite', archiconocida canción de The Strokes, la banda estadounidense que se ha visto obligada a cancelar su actuación en el Primavera, debido a que uno de sus miembros ha dado positivo en covid-19.

Tras esta concesión exclusiva para un público que no podrá disfrutar de uno de los cabeza de carteles de este fin de semana, los autralianos han culminado su actuación dejando bien alto el pabellón con los bises 'The Less I Know the Better' y 'New Person, Same Old Mistakes'.

Problemas en las barras para conseguir bebida

Compensada la sed de conciertos multitudinarios, el público sí que ha tenido más problemas para recobrar gargantas deshidratadas debido a las largas colas que se han formado en todas las barras cercanas al escenario principal.

La organización reconoció los problemas y publicó un mensaje en redes sociales disculpándose y asegurando que "Somos conscientes de los problemas en los servicios de barras ayer y os pedimos disculpas. Estamos trabajando sin descanso para solucionarlos y que podamos disfrutar todos de las próximas jornadas como nos merecemos".

Vuelta los escenarios de Pavement

Tras la actuación de Tame Impala, el mando de la noche lo han tomado la otra gran banda de la noche, los estadounidenses Pavement, que acaban de empezar su gira de reencuentro, postergada durante dos años, con la que regresan a los escenarios tras 12 años de parón.

Tras agradecer la "paciencia" de los que han esperado más de una década, Pavement ha demostrado porque es uno de los grupos clave de los 90 e influencia capital de la música independiente actual.

Además de sus temas más emblemáticos como 'Gold Soundz', 'Range Life', 'Cut Your Hair' y 'Spit on a Stranger', la banda también ha interpretado su mayor y súbito éxito 'Harness Your Hopes', canción que casi pasó desapercibido durante los 10 años en activo de la banda, pero que recientemente se convirtió en un éxito en Spotify e incluso TikTok.

Ya más entrada la noche, el principal aliciente para los más noctámbulos erá la catalana Bad Gyal, que puso el Fòrum patas arriba a ritmo de dancehall y trap.