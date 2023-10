Filtran Blank Space (Taylor’s Version) en Instagram: los swifties pensaban que era un adelanto, pero resulta que era un error

Solo queda una semana para que Taylor Swift publique la regrabación de uno de sus álbumes más populares: 1989. Y, entre toda la euforia de esta cuenta atrás, parece que el equipo de la cantante ha cometido un error y ha filtrado momentáneamente la canción de Blank Space, algo que ha sorprendido mucho a sus fans. Esto es algo que han descubierto después de que Instagram sustituyera la versión original de Blank Space por la Taylor’s Version, algo que parece que se ha hecho desde la propia cuenta de Taylor Swift.

Pero, aunque muchos swifties pensaban que era algo que habían hecho intencionadamente, parece ser que se trataba de un error, ya que nada más darse cuenta empezaron a deshacer estos cambios. Además, han denunciado por derechos de autor todos los vídeos que se han compartido con la canción, por lo que estos también han sido eliminados, algo que ha dejado totalmente claro que esto no era algo que tuvieran previsto hacer. Por tanto, aunque han actuado bastante rápido, son muchos los que han podido escuchar este adelanto de Blank Space (Taylor's Version), el cual muchos pensaban que había sacado porque iba a lanzarlo como single antes de publicar álbum.

Por otro lado, aunque han conseguido eliminar todos los vídeos que contienen el audio de esta regrabación, hay quienes han conseguido guardar la canción antes de que lo hicieran, ya que habían grabado la pantalla de su móvil. Por ello, hay quienes siguen teniendo este adelanto de 1989 (Taylor’s Version) guardado en su móvil.

Aun así, muchos fans han bromeado al decir que harán como que no han escuchado este adelanto y, cuando salga el álbum, fingirán que es la primera vez que escuchan Blank Space (Taylor’s Version). Por suerte para todos, no queda mucho tiempo para que publiquen tanto esta canción como el álbum completo, por lo que aquellos que no han podido escuchar este adelanto no tendrán que esperar mucho tiempo, ya que apenas queda una semana para que Taylor Swift finalmente estrene 1989 (Taylor’s Version), uno de sus álbumes más esperados.