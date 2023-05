'Flying Free' de Pont Aeri se vuelve viral en Finlandia tras Eurovisión 2023

La victoria de Loreen en Eurovisión 2023 con la canción 'Tattoo' no ha estado exenta de polémica. La cantante sueca se alzó con su segundo triunfo en el festival tras ser la mas votada por parte del jurado y la segunda más votada por parte del público.

Pero la favorita del público fue Finlandia con la canción 'Cha Cha Cha' del artista Käärijä. Un cañonazo de metal industrial mezclado con pop electrónico que fue defendida con una de las actuaciones más vibrantes de la noche.

La polémica ha llegado por el parecido de la 'Tattoo' con diferentes canciones. La melodía de la voz que canta Loreen se parece claramente en algunos momentos al clásico de ABBA 'The Winner Takes It All', algo que muchos han querido ver más como un homenaje que como un plagio.

Además fuimos muchas personas las que en España nos dimos cuenta al instante de que la melodía de la base de la canción era idéntica a la de 'Flying Free' de Pont Aeri, una de las canciones de música techno más icónicas de nuestra música.

Por último también se ha señalado que la canción de Loreen tiene sorprendente parecido con la canción 'V Plenu' de la cantante ucraniana Mika Newton.

Ambas canciones se volvieron virales en Finlandia con motivo de Eurovisión 2023. Así lo demuestra la lista oficial de Spotify de 'Los 50 más virales: Finlandia' en la que Pont Aeri se encuentran en el n2 y Mika Newton en el n1.

Rubén Moreno, uno de los autores de la 'Flyingt Free' ha explicado que se está estudiando una posible denuncia a la cantante por infracción de los derechos de autor, ya que las melodías de la intro de 'Flying Free' y el precoro de 'Tattoo' suenan muy similares.

Por su parte Loreen abordó las acusaciones antes de participar en la final. Afirmó que se había tomado la comparación con ABBA "como un cumplido", pero que había ignorado el resto de las críticas, alegando que no tenía tiempo ni energía para gastar en "nada más que asegurándose de que su actuación sería lo más grande posible".

Ella agregó: "Lo más importante para mí es que las personas resuenen con la canción, hagan lo que quieran con ella, sean creativos con ella. Lo que sea que los haga felices, háganlo".

Finalmente acabó ganando Eurovisión 2023 pero la recepción que ha tenido por parte de sus compatriotas no ha sido todo lo calurosa que uno podría esperar.