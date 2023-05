¿Loreen, a los tribunales? Los creadores de 'Flying Free' estudian denunciar a la cantante por plagiar su canción en 'Tattoo'

No son pocas las canciones que, a lo largo de las últimas décadas, han recibido denuncias por plagio, debido a la similitud de sus sonidos con otros que ya se habían publicado con anterioridad. Durante los últimos meses, una de las canciones de las que más se ha hablado en este aspecto es 'Tattoo' de Loreen, ya que cuenta con varias similitudes con otras canciones populares del pasado. Aunque algunos de esos parecidos tienen más relación con un homenaje que con un plagio, como es el caso de 'The Winner Takes It All' de ABBA, parece que la cantante podría estar en problemas por su supuesta copia inconsciente a 'Flying Free' de Pont Aeri.

Rubén Moreno, uno de los autores de la canción que podría haber plagiado Loreen, ha explicado que se está estudiando una posible denuncia a la cantante por infracción de los derechos de autor, ya que las melodías de la intro de 'Flying Free' y el precoro de 'Tattoo' suenan muy similares. Pero también ha explicado que esta denuncia sería compleja, ya que esa misma parte de la canción de Loreen ha sido comparada también con 'Easy On Me' de Adele.

La misma Loreen fue entrevistada al respecto de este supuesto plagio durante su preparación para Eurovisión, pero quiso quitarle importancia al asunto diciendo que no había escuchado 'Flying Free' nunca, y que es normal que sucedan este tipo de situaciones, ya que todos los artistas se inspiran en referentes pasados. Habrá que esperar un tiempo más para conocer si la doble ganadora de Eurovisión y Pont Aeri se ven las caras en los tribunales por esta melodía, o si su similitud se queda en una anécdota más.