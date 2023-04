Las fotos de Quevedo con su novia que han sorprendido a las redes

Quevedo ha sorprendido a todos sus seguidores al subir dos fotos junto a su novia. Pese a que no era un secreto que el cantante tiene pareja y ya había hablado sobre ella anteriormente, son muchas las personas que desconocían este dato sobre su vida. Por ello, las redes se han llenado tanto de fans sorprendidos por esta noticia como de otros que no esperaban que hubiera tantas personas que no supieran que tenía novia.

Lo cierto es que, aunque haya hablado anteriormente sobre ello, Quevedo no suele hablar ni publicar tanto contenido sobre su vida privada, motivo por el que hay tantas personas que pensaban que estaba soltero. Pero, según compartió el canario al visitar el podcast de Nude Project, lleva ya dos años con su actual pareja, por lo que ha vivido junto a él todo el boom que ha pegado desde su sesión con Bizarrap.

Y, pese a que mucha gente esperaría lo contrario, Quevedo compartió que este cambio en su vida no les ha afectado para nada como pareja, sino que ambos lo han sabido llevar "súper bien", destacando que incluso cree que están mejor que antes. Esto se debe a que cree que cuando estas cosas se llevan bien "unen más", porque siente que es en los momentos difíciles cuando uno muestra verdaderamente como es, por lo que esto les ha ayudado a reforzar la relación.

Finalmente, pese a que no suela hablar tanto sobre su vida privada, Quevedo ha dedicado canciones como 'Nana' a su pareja, un tema que también cuenta con un videoclip en el que aparece su novia como protagonista. Por este motivo, muchos de sus fans se han sorprendido al ver que hay tantas personas que no supieran este dato, ya que pensaban que, al haber crecido tanto el artista, los nuevos fans también habrían descubierto que la protagonista de 'Nana' es su pareja.