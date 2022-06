¿Han copiado Muse a Marilyn Manson en su nuevo single?

Más información Liam Payne traiciona a Zayn Malik en una polémica entrevista con Logan Paul

Muse ha lanzado su nuevo sencillo, 'Will Of The People' y desde la primera escucha está sorprendiendo a todo el mundo por su claro parecido con un clásico. Después de los lanzamientos recientes 'Compliance' y 'Won't Stand Down', esta es la tercera canción de su próximo álbum del mismo nombre, que se lanzará el 26 de agosto a través de Warner Records.

Nada más escucharlo me di cuenta del increíble parecido con el temazo de Marilyn Manson 'The Beautiful People', un estribillo y un ritmo que recuerda muchísimo a una de las canciones más potentes de la música metal de los noventa. ¿A ti que te parece?

Aunque hay quién también ha querido ver un parecido con el clásico 'Rock And Roll Part II' de Gary Glitter en 1972 y con 'Doctorin The Tardis' creada por The Timelords y que fue número 1 en Reino Unido en 1988. Una canción lanzada por este grupo de música electrónica haciendo un mash up entre la sintonía de 'Doctor Who' y la canción de Gary Glitter.

Matt Bellamy ha explicado la historia detrás de la canción: "'Will of the People' es una historia ficticia ambientada en un metaverso ficticio en un planeta ficticio gobernado por un estado autoritario ficticio dirigido por un algoritmo ficticio manifestado por un centro de datos ficticio que dirige un banco ficticio que imprime una moneda ficticia que controla un población ficticia que ocupa una ciudad ficticia que contiene un apartamento ficticio donde un hombre ficticio se despertó un día y pensó 'al diablo con esto'".

Un disco estilo grandes éxitos pero con canciones nuevas

El disco 'Will of the People' fue grabado en Londres y Los Ángeles y producido por la banda. Warner Records ha declarado que el álbum no tiene unidad y no se ajusta un único genero. Matt Bellamy aseguro a Pitchfork que el álbum está influenciado por "la creciente incertidumbre e inestabilidad en el mundo a medida que el imperio occidental y el mundo natural, que nos han acunado durante tanto tiempo, están realmente amenazados".

Bellamy también declaró que el género no singular del álbum fue influenciado en parte por la reciente solicitud de su sello para que lanzaran un álbum de grandes éxitos, a lo que la banda se negó. Como tal, la banda decidió hacer un álbum que combinara los diversos sonidos de sus álbumes anteriores, describiéndolo esencialmente como "un álbum de grandes éxitos pero de nuevas canciones".