Harry Styles es acusado de queerbaiting y las redes se vuelcan en cancelarlo

Harry Styles se ha convertido en uno de los mayores referentes internacionales de la música pop, y el colectivo queer, en un principio, se alegró enormemente de que un artista tan importante como él defendiese sus derechos y vistiese con prendas típicamente asociadas al género femenino. Pero según ha ido pasando el tiempo, y con él la oportunidad de escuchar a Harry Styles en las múltiples entrevistas que ha dado, este mismo colectivo se ha sentido cada vez más decepcionado, debido a que el cantante no termina de aclarar si forma parte del movimiento LGTBIQ+. Durante los últimos días, las redes se han ensañado especialmente con él, por unas controvertidas declaraciones que se publicaron en la revista Rolling Stone.

Se llama 'queerbaiting' a toda aquella acción de marketing que esté pensada para atraer al público queer, sin ofrecer un producto que haga una representación adecuada del colectivo; sobre todo, por escenas o momentos que insinúan, pero no confirman nada. Harry Styles habla de forma recurrente de lo que siente hacia los avances del movimiento LGTBIQ+, pero no termina de confirmar si pertenece a él. Es por eso que los fans han identificado dos posibles causas: por un lado, que Harry Styles sea heterosexual y que su forma de jugar con la sexualidad y la identidad de género sea solo una 'performance'; y por otro lado, que Harry Styles efectivamente sea queer, pero que no quiera reconocerlo abiertamente por temor a las represalias o por razones comerciales.

Es evidente que revelar públicamente su sexualidad es decisión suya, pero también es comprensible que los que se identifican como queer no quieran que un artista esté constantemente hablando de lo que opina de ellos y adoptando sus conductas de forma performática, si no pertenece a su colectivo. Con la popularidad de Harry Styles, es poco probable que esta cancelación le afecte en exceso, pero no cabe duda de que esta cuestión tendrá que ser resuelta tarde o temprano.