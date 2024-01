El hermano de Doja Cat, denunciado por golpear a la cantante y amenazarla de muerte

La cantante Doja Cat ha tenido una trayectoria astronómica en los últimos años, gracias al enorme favor que le ha concedido TikTok en lo que a la viralidad de su música se refiere. La artista no ha sido demasiado pública al respecto de su vida antes y durante la fama, y muchos de los que la admiran no conocen uno de los aspectos más duros de su historia personal: a su hermano, Raman Dalithando Dlamini, se le impuso una orden de alejamiento para que no se acercase a la artista, después de tener comportamientos abusivos contra ella. Ahora, este hombre ha sido denunciado de nuevo por golpear a Doja Cat hasta hacerle perder un diente.

Su madre, que decidió mantenerse del lado de su hija, es precisamente quien ha interpuesto esta denuncia, después de ser testigo de lo que ocurría entre sus dos hijos. Según ha explicado en esta y otras denuncias previas, este hombre lleva años dando palizas a Doja Cat y lanzando amenazas de muerte tanto a la cantante como a su madre. La orden de alejamiento que se le impuso en 2017 habría caducado recientemente, y es por eso que la madre de la artista habría recurrido de nuevo al sistema judicial para proteger a su hija y a sí misma.

Esta difícil situación contrasta enormemente con el carácter positivo y despreocupado que ha mostrado Doja Cat desde su debut musical, que sucedió después de que empezaran estos incidentes. El caso de esta artista se ha convertido en un ejemplo más de cómo incluso las grandes celebrities pueden enfrentarse a problemas muy complicados, a pesar de que les haya llegado la gloria en el terreno profesional. Ahora solo queda esperar que los jueces hagan su trabajo y que la artista pueda continuar con su vida en tranquilidad, lejos del hombre que tantas veces le ha hecho daño, tanto a nivel físico como emocional.