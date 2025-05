Un hilo viral de X hace un recorrido por la relación de Aitana y Miguel Bernardeau a través de sus canciones

Desde su paso por OT 2017, Aitana se ha convertido en la niña de los ojos de la música española, y como toda figura pública, sus relaciones pasan por un fuerte escrutinio. Ahora que está con Plex, en una relación que ha dado mucho de lo que hablar, algunos de sus fans han empezado a hacer memoria sobre sus pasados amoríos, principalmente la relación que tuvo con Miguel Bernardeau.

En un hilo viral de X (antes Twitter), el usuario @AitanaxOliviaR ha hecho una retrospectiva de la relación entre el hijo de Ana Duato y la cantante a través de sus canciones, en una colección que muestra perfectamente cómo fue este noviazgo del que Aitana sigue hablando en sus canciones; incluido su próximo álbum, Cuarto Azul, que sale a la luz el 30 de mayo y que muchos aseguran que tiene temas dedicados al actor de Élite.

Su historia comienza en 2019, con Las Vegas, una canción que le dedicó Aitana a Miguel después de entablar una relación platónica, cuando empezaba a enamorarse de él. Partes de la letra como "Yo ando de premios en Las Vegas, y tú de estreno por otra ciudad" dejan claro que habla del actor, mientras que versos como "Que me estoy enamorando, no sé desde hace cuánto, empezamos siendo amigos" revelan los sentimientos de Aitana hacia Miguel. Fue también en 2019 cuando lanzó Con la Miel en Los Labios, en el que se imagina lo que sería una ruptura con el actor, con frases como "Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos, y nos vieron despeinarnos por ahí", que hablan de su relación, para después declarar que "Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí, cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir". En los conciertos, Aitana siempre le dedicaba esta canción a Miguel.

En 2020 lanzó su álbum 11 RAZONES, que habla en su mayoría de rupturas. A pesar de ello, hay resquicios de esperanza, en momentos en los que menciona que después de todo el dolor ha encontrado alguien que le ha hecho sentirse amada, en clara referencia a Miguel. Un año después, el actor viajó a Berlín a rodar 1899, y Aitana le dedicó una canción que lleva el nombre de la ciudad, en la que expone sus preocupaciones acerca de mantener una relación a distancia: "No sé que pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperarte". Ese mismo año lanza Formentera, un himno al amor y al cariño que se comparten, y las ganas de la cantante de verse con él.

Llega 2022 y con él Otra Vez, un tema en el que expone sus preocupaciones en cuanto a su relación y la sensación de que se están enfriando. "Nuestra cama ya está congelada, tu mirada no me dice nada, será que esto fue un cuento de hadas, y que realmente tú no me amabas" dice en la canción, dejando claro lo que ocurría. A los tres meses confirmaron que su relación se había terminado. A pesar de todo, ese mismo año nos deja una preciosa canción de amor dedicada a Miguel, Dormir.

La canción que resume la ruptura es 2 Extraños, lanzada en 2023, en la que saca toda su frustración acerca del final de su relación. "Somos dos extraños, como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño, valen de nada cuatro años juntos", canta Aitana. Todavía dolida por la ruptura le dedica 24 rosas, donde revela lo que ha estado viviendo desde que lo dejaron: las discusiones, las súplicas y el conflicto. "Ahora tú me llamas, dices que me amas, que volvamos juntos, como si eso fuera a pasar, y no va a pasar, no es justo, rosas en la cama cuando estaba a punto de soltar y ahora vuelvo a llorar queriendo olvidarte".

Finalmente, en 2025, Aitana reflexiona con más distancia acerca de su relación, confesando algunas cosas y admitiendo que su relación fue bonita: "Cuando hables con él, déjale saber que aunque estuve un tiempo con otra persona ya no estoy con él y no me siento sola, y dile que de vez en cuando pienso en él, cuando hables con él, pero no le cuentеs todo, que no le quiero hacеr daño porque a su lado viví mis mejores años".

Los fans recuerdan la relación entre ambos con cariño, incluso hay quienes han llegado a comentar en el hilo: "Esq solo las verdaderas fans sabemos que con Plex no va a durar y punto". ¿Qué opináis?