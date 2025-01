El Holika Festival de Calahorra contará con Duki, Ozuna, Omar Montes y Dimitri Vegas & Like Mike

El Holika Festival, que se celebra en Calahorra desde 2017, ha anunciado su espectacular cartel para la edición de 2025, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del verano en España. Con una propuesta que mezcla música urbana, latina y electrónica, artistas de renombre internacional como Duki, Ozuna, Don Diablo, Omar Montes y Dimitri Vegas & Like Mike encabezarán esta edición que promete ser inolvidable.

Duki, reconocido como el máximo exponente del trap argentino, llevará su energía y estilo único al escenario, interpretando éxitos como "Goteo" y "She Don’t Give a FO". Por su parte, Ozuna, uno de los mayores referentes de la música latina a nivel mundial, hará vibrar al público con sus icónicas canciones como "Taki Taki" y "Se Preparó". El dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike, líderes indiscutibles de la escena electrónica, ofrecerá un espectáculo imponente al estilo de los mejores festivales internacionales. A ellos se sumará Don Diablo, pionero del future house, quien deleitará a los asistentes con producciones tan emblemáticas como "Momentum". También destacará la actuación de Timmy Trumpet, DJ y productor australiano conocido por su energía desbordante y hits como "Freaks", y Claptone, que envolverá a los asistentes en un ambiente de misterio con su espectáculo "The Masquerade".

Además de estas grandes figuras, el festival contará con una alineación diversa que incluirá artistas como Omar Montes, La Joaqui, Alejo, Luck Ra, Gonzy, Cyril Kamer, Juicy M y Xenia (UA), entre otros. También se ha confirmado la participación de un artista sorpresa, cuyo nombre se revelará únicamente durante el evento, lo que añade un toque extra de expectativa.

El festival se llevará a cabo en el entorno único de la histórica ciudad de Calahorra, en La Rioja, un lugar que combina su riqueza cultural con un ambiente perfecto para disfrutar de la música. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Calahorra, que ha desempeñado un papel clave en la organización y crecimiento del evento.

La venta de abonos comenzará el 16 de enero a las 15:00 horas a través de la página oficial del festival, www.holika.es. Este año, el festival cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros destinados únicamente a cachés, mientras que la inversión total asciende a 10 millones de euros. Con estas cifras, se espera una asistencia de más de 25,000 personas. Además, la misma empresa organizadora, Burcor Producciones, celebrará una semana antes el festival "Gran Reserva", también en Calahorra, lo que eleva la inversión conjunta a 12 millones de euros.

Bajo el lema "The Rise of the Empire", Holika 2025 promete llevar la experiencia de los asistentes a un nuevo nivel de espectáculo y entretenimiento. En una rueda de prensa celebrada en la Casa Consistorial de Calahorra, la concejal de Cultura, Reyes Zapata; el concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno; y el gerente de Burcor Producciones, Mario Cornago, destacaron la colaboración entre el Ayuntamiento y la organización para hacer posible este ambicioso proyecto.

El Ayuntamiento ha realizado una inversión significativa para ampliar el aforo del recinto, situado en el aparcamiento de la Catedral de Calahorra, a 25,000 espectadores. A su vez, Burcor ha apostado por incrementar la calidad del cartel, logrando que esta edición sea la más destacada desde el inicio del festival en 2017. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de inicio de las adaptaciones del recinto, se prevé que las mejoras estarán listas antes del comienzo de los festivales Gran Reserva y Holika 2025.

Con un cartel que reúne a lo mejor de la música urbana y electrónica, una inversión récord y un entorno incomparable, el Holika Festival 2025 se posiciona como una cita imprescindible del verano y un referente cultural en España.