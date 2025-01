Las impactantes secuelas de una joven tras ponerse ácido hialurónico en los labios: "Esto no es un filtro"

En los últimos años, el uso de ácido hialurónico para conseguir unos labios más voluminosos y definidos se ha convertido en una de las tendencias estéticas más populares, especialmente entre mujeres jóvenes. Sin embargo, detrás de esta moda también se esconden riesgos, sobre todo si el tratamiento no se realiza en un centro profesional y debidamente acreditado.

Una historia que muestra estas consecuencias es la de Sandra González, una joven de 23 años que compartió su experiencia en TikTok para alertar a otras personas sobre los peligros de elegir una clínica inadecuada.

Sandra decidió someterse a un tratamiento con ácido hialurónico cuando tenía 18 años. En su búsqueda por mejorar su apariencia, acudió a una clínica que, según relata, posteriormente cerró sus puertas de manera sospechosa. Años después, cuando intentó corregir el tratamiento inicial, comenzó a experimentar efectos secundarios inesperados.

En un video que acumula ya más de 8,5 millones de reproducciones, Sandra mostró las consecuencias de su decisión. Con los labios visiblemente hinchados, explicó que había sufrido una reacción alérgica tras intentar eliminar el relleno por segunda vez.

"Lo primero, buenas tardes. Lo segundo, esto no es un filtro”, dijo Sandra al inicio del video, con un tono de resignación antes de explicar que "Con 18 años fui a una clínica que luego desapareció, rarete ya. A día de hoy, con 23, he intentado deshacerme del ácido por segunda vez y, efectivamente, me da alergia".

Sandra también mencionó que, a pesar de los intentos por corregir el problema, los efectos secundarios reaparecen, obligándola a visitar con frecuencia un centro especializado para controlar la hinchazón. En su mensaje, la joven instó a sus seguidores a no cometer el mismo error que ella.

"Aseguraos de que sea una clínica decente", enfatizó, animando a las personas interesadas en este tipo de procedimientos a investigar la reputación del centro y las certificaciones de los profesionales. "No se trata solo de obtener resultados estéticos, sino de garantizar que el tratamiento no comprometa tu salud”, añadió.

El video de Sandra ha generado una enorme repercusión, acumulando miles de comentarios que van desde mensajes de apoyo hasta críticas hacia las prácticas de algunas clínicas estéticas.

Los expertos en medicina estética coinciden en que el ácido hialurónico, cuando se aplica correctamente y bajo supervisión profesional, es seguro y puede ofrecer excelentes resultados. Sin embargo, acudir a clínicas no reguladas o con personal sin la formación adecuada aumenta significativamente el riesgo de complicaciones como reacciones alérgicas, infecciones, o incluso daños permanentes en los tejidos.