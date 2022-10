Itzy conquista el mercado internacional con 'Boys Like You', un comeback 100% en inglés

Según avanzan los años, el ocaso de Twice está cada vez más cerca y, aunque está muy lejos de dejar el podio de los grupos de K-Pop más populares, es innegable que el tiempo causa muchos estragos en los fandoms de este género musical. Con ese contexto, es muy comprensible que JYP Entertainment haya decidido dar a su segundo grupo de chicas estrella, Itzy, un comeback totalmente en inglés, con el que captar la atención del público internacional y, en particular, el estadounidense. Su regreso se titula 'Boys Like You' y es una perfecta canción animada de toques pop-rock, con un videoclip perfecto para la temática.

Twice ya lanzó un comeback completamente en inglés hace cerca de un año, que incluyó promociones en EE.UU y que le ha valido una nominación a los AMAs. Visto el éxito de esta inmersión en el mercado estadounidense, era de esperar que Itzy también hiciese su intento, y el recibimiento en redes está siendo de lo más positivo. Con un estribillo que recuerda a 'Love Story' de Taylor Swift, los fans internacionales estarán más que encantados de escuchar esta canción tan pegadiza una y otra vez durante las próximas semanas.

El videoclip que acompaña a este lanzamiento imagina a las integrantes de Itzy como rivales por un mismo amor, hasta que finalmente deciden ignorar todas juntas al chico que tanto les gustaba, por poner su atención en otras personas. La estética y la calidad del MV no podrían ser mejores y del más puro estilo Itzy, así que habrá que esperar que este regreso se convierta en uno más de los hits que el grupo se ha marcado en los últimos años. ¡Aunque la visibilidad que está teniendo apenas unas horas después de su publicación deja poco lugar para las dudas!