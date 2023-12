James Blake, PJ Harvey y QOTSA se unen a Take That en las Noches del Botánico

El ciclo de conciertos Noches del Botánico continúa alargando su leyenda como una de las citas imprescindibles cada verano en la capital madrileña.

Ya conocemos gran parte del cartel de su 8ª edición que se celebrará entre el 7 de junio y el 27 de julio de 2024 en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid y la lista de nombres es del máximo nivel.

A los ya anunciados Take That se suman artistas de altura como PJ Harvey, James Blunt, Julieta Venegas o Queens Of The Stone Age entre otros.

La reina británica del indie PJ Harvey, será la encargada de abrir este ciclo el 7 de junio después de años alejada de los escenarios. Además en junio pasaran por las Noches del Botánico el cantautor Mikel Izal, los legendarios rockeros Status Quo, los poderosos Queens Of The Stone Age y el folk de Glen Hansard compartiendo día con el soul de St. Paul & The Broken Bones.

En julio tendremos los conciertos de los cantautores británicos James Blake, James Blunt y Passenger, la estrella canadiense de New Age Loreena McKennitt, el funk de Vulfpeck, el pop ochentero de Simple Minds y el esperado concierto de Take That.

Julieta Venegas compartirá día y escenario con el argentino Kevin Johansen en una de las noches más interesantes de todo el cartel. Un ciclo al que le faltan todavía muchos nombres pero que ya sabemos que cerrará de forma legendaria el 27 de julio con Toto.