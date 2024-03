James Blake lanza una plataforma en la que los fans pueden suscribirse a los artistas para luchar contra TikTok y Spotify

Son tiempos convulsos para la industria musical en la que mientras las entradas de los conciertos se disparan, las canciones desaparecen de TikTok y surgen muchas criticas entorno a lo que los servicios de streaming pagan a los artistas, cada vez más son los debates entorno a la situación actual de la música que surgen en redes sociales.

El último en abrir el melón y dejar clara su posición es el artista británico James Blake que se desató en Twitter hablando de los problemas de la industria musical, el impacto de de TikTok en la música, lo que cobran los artistas en los servicios de streaming y como el sistema actual no funciona.

"Hace aproximadamente una semana me volví viral con una publicación sobre los efectos del streaming y TikTok en la capacidad de los artistas para mantenerse a sí mismos", dijo Blake en una publicación en X (anteriormente Twitter), anunciando el lanzamiento de Vault.FM, una plataforma pensada para que los artistas puedan subir directamente su música sin intermediarios y los fans puedan acceder a ella bajo suscripción.

Algo parecido a lo que existe con Substack y los periodistas, los patreons que tienen muchos creadores de contenido y servicios como OnlyFans, pero adaptado al mundo de la música. Este es el vídeo con el que anuncia su asociación Vault para brindarles a los artistas mejores oportunidades y unos pagos más justos por el streaming.

Vault, cuyo lema es "¿Y si hacer música fuera suficiente?", se acercó a Blake después de que sus tweets iniciales se volvieran virales, y describe su asociación como un "experimento" en el que cobrará a los oyentes 5 dólares al mes por el acceso a material inédito.

En el vídeo, comienza explicando lo poco que ganan los artistas con a través del streaming. "Quería darles algunas cifras. Esto es lo que ganan los artistas con el streaming: entre 0,003 y 0,005 dólares por stream dependiendo de la plataforma, lo que es un millón de reproducciones equivale a 3.000 dólares. Si estás contratado por un sello discográfico, imagina que los números se reducen al menos en un 50 por ciento. Y después del recorte de la gestión, que oscila entre el 15 y el 20 por ciento, y los impuestos y los gastos generales de registro, simplemente no es sostenible para un artista centrarse sólo en su arte".

Continuó explicando que sólo el 19% por ciento de los artistas en Spotify tienen más de mil oyentes en la plataforma, y hizo referencia a que TikTok paga tan poco que Universal Music Group eliminó su catálogo de la plataforma. "Quería encontrar una manera para que los músicos ganaran dinero directamente con la música que hacen, entre otras cosas para poder reinvertir en el muy costoso proceso de alquilar estudios, contratar músicos, etc. Hacer música no es barato y quería ayudar a incentivar a los músicos a dedicar más tiempo a hacer música. Además, he hablado con muchos artistas que se sienten frustrados porque tanta buena música no se publica porque no cumple con ciertos requisitos o tendencias”.

Muchas personas han aplaudido la iniciativa pero otros no terminan de comprar la idea y se preguntan cómo van las personas a suscribirse a todos los artistas que quieran escuchar o que diferencia a Vault de otros servicios como Patreon o Bandcamp.

Blake explicó que no está intentando competir directamente con otras plataformas y que no pretenden sacar su música de ellas. "Poner algo en Vault no impide que lo publiques en otro lugar. Sin embargo, si desea que las personas sientan que están obteniendo algo especial, lo suficiente como para querer suscribirse, obviamente querrá que la mayoría de las cosas en Vault sean específicamente para ellos"¸ aseguró.

Los músicos estáns siendo jodidos más que nadie

El 3 de marzo James Blake explicó que cuando su versión de Godspeed de Frank Ocean se volvió viral, ni él ni Ocean "ganaron un centavo" por la popularidad de la canción que estaba arrasando en TikToke Instagram. "No sé cuántos millones de videos únicos se hicieron con esa canción, pero fueron múltiples. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que era yo porque mi nombre no aparecía y no me etiquetaban. No me importa el dinero, pero la próxima vez que tu artista favorito se vuelva viral, recuerda que no están ganando una mierda con eso. Acaban de 'darles una plataforma' y ahora tienen el 'privilegio' de hacer una gira con un clip de una canción".

"La industria está más que jodida y los músicos están siendo jodidos más que nadie", añadió. "Tengo mucha suerte de haber entrado antes de que el streaming se hiciera cargo y antes de que se hicieran todos estos acuerdos turbios a nuestras espaldas", añadió.

"Si queremos música de calidad, alguien tendrá que pagar por ella", afirmó. "Los servicios de streaming no pagan adecuadamente, los sellos discográficos quieren una tajada mayor que nunca y simplemente se sientan a esperar a que te vuelvas viral, TikTok no paga adecuadamente y las giras se están volviendo prohibitivamente caras para la mayoría de los artistas", sentenció.