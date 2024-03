Análisis del informe anual de Spotify: Los ingresos se triplican, los independientes generan la mitad del dinero y hay millonarios desconocidos

Spotify es la plataforma de streaming de música número uno en el mundo y en diciembre siempre publican una nota de prensa explicando cuáles han sido los artistas y canciones más escuchadas ese año.

Pero lo que es realmente interesante son los datos que publican cada marzo desde 2021 en Loud And Clear, su informe anual sobre economía musical, con el que analizan las estadísticas de Spotify, las tendencias del streaming y el estado general de la plataforma mientras sacan pecho de sus logros.

Un informe centrado en la parte musical de Spotify, el principal negocio de la compañía y el principal servicio que ofrecen, dejando del lado toda la parte de los podcasts a la que tanto dinero están dedicando en los últimos tiempos.

Obviamente al hacer este informe Spotify ha elegido resaltar los datos y estadísticas que mejor les hacen quedar. Al leer el Loud And Clear acaba uno con la sensación de que Spotify son un poco los salvadores de la industria musical cuando la realidad es mucho más amplia.

Récord de recaudación

Una de las principales críticas que recibe Spotify desde hace años es lo poco que cobran los artistas por su música mientras que creadores de podcasts como Joe Rogan firman contratos millonarios astronómicos. "Un año más, Spotify estableció el récord del pago anual más alto a la industria de la música por parte de cualquier minorista: más de 9.000 millones de dólares. Esa cifra casi se ha triplicado en los últimos seis años y representa una gran parte de los más de 48.000 millones de dólares que Spotify ha pagado desde su fundación", asegura la plataforma.

Más artistas que nunca están generando más dinero que nunca en Spotify porque los usuarios no paran de subir. El número de artistas que cobran más de 1 un millón de dólares, 100.000 dólares y 10.000 dólares respectivamente se han triplicado desde 2017 como también se ha triplicado el número de usuarios activos que en 2017 era de 160 millones y a finales de 2023 rozaba los 600 millones.

¿Se puede vivir de la música con Spotify?

Según Spotify son una plataforma en la que no sólo arrancan las carreras musicales de muchos artistas, sino que es el lugar en que crecen: "Nos centramos en ayudar a artistas emergentes y profesionales a ganarse la vida de forma sostenida con su trabajo, año tras año".

En ese sentido explican que de los 23.400 artistas que generaron 10.000 dólares en 2017 la mitad ha generado más de 50.000 dólares en 2023, un dato positivo pero incompleto. Falta saber cuántos streams tiene que generar un artista en un año para alcanzar un artista en un año para alcanzar esa cifra de 50.000 dólares y en cuanto se queda ese dinero después de repartirlo entre todas las personas que han participado de alguna manera en la creación de esa música.

Uno de los puntos más criticados del informe es en el que dicen que están centrados en aquellos más dependientes del streaming como parte de su sustento, "los 225.000 artistas profesionales emergentes que están construyendo sus carreras".

Spotify quiere diferenciar entre las personas que suben una canción o unas pocas canciones a la plataforma y los que están intentando vivir de la música: "Los más de 10 millones de usuarios que suben vídeos a Spotify son comparables a las decenas de millones que han subido al menos un vídeo a YouTube, a menudo sólo para compartir algo que disfrutan con el mundo. La cantidad de creadores que intentan construir una carrera como creadores de videos es mucho menor".

Los artistas independientes ganan

Uno de los datos más positivos e interesantes del informe, en mi opinión, es el que dice que, por primer año, el catálogo de artistas DIY y artistas firmados con sellos discográficos independientes representó aproximadamente la mitad de lo que toda la industria generó en Spotify en 2023

Esta es la cantidad más alta que los artistas independientes han generado jamás a partir de un solo servicio en un año y ha crecido cuatro veces desde 2017. Que los artistas independientes representen la mitad de lo que ha generado toda la industria en Spotify choca con el dato de que las tres discográficas multinacionales, Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group, controlan el 68% del mercado.

Las artistas independientes generaron la mitad del dinero | Spotify

Rompiendo la barrera del lenguaje

"De los 66.000 artistas que generaron al menos 10.000 dólares sólo en Spotify, más de la mitad provienen de países donde el inglés no es el primer idioma", explica Spotify en otro de los diez puntos del informe.

El español, el alemán, portugués, francés y el coreano lideraron en la clasificación por rendimiento en idiomas distintos al inglés, mientras que el hindi, indonesio, punyabí, tamil y el griego experimentaron aumentos significativos el año pasado, de acuerdo con las estadísticas de Spotify.

"Artistas que, en el pasado, podrían haber tenido dificultades para abrirse paso ahora están encontrando sus audiencias, y la industria musical actual es un reflejo más diverso y preciso del mundo en el que vivimos", asegura Spotify.

Esto no tiene nada que ver directamente con Spotify y es simplemente una consecuencia natural del mundo digital y global en el que vivimos. Cada vez son más las personas que tienen un smartphone y pueden consumir contenido de todo el mundo desde cualquier parte del mundo.

Que de repente fenómenos como la música latina, el K-Pop o el afrobeat están saltando sus fronteras y volviéndose globales no es algo en lo que plataformas como Spotify tienen parte de culpa, pero por lo que no pueden colgarse ellos solos la medalla.

¿Quiénes son los artistas millonarios desconocidos de la plataforma?

Uno de los datos más curiosos y que más ha llamado la atención del informe es que el que señala que un 80% de artistas que generaron un millón de dólares anuales "no son nombres conocidos" ni tuvieron una canción que alcanzara el Top 50 Global gracias a que "los gustos de los fans son más diversos y el fondo de regalías es cada vez más grande".

Además aclaran que no se refieren no se refieren a artistas de toda la vida como The Beatles o Queen que aunque no estén en los top globales siguen teniendo cifras de oyentes mensuales millonarias. "Esta lista no incluye sólo artistas clásicos que abarcan generaciones. La mayoría de los artistas que generan más de 1 millón de dólares comenzaron sus carreras en 2010 o después", aseguraron.

Obviamente no dan ejemplos concretos y me quedo preguntándome quienes son esos desconocidos artistas millonarios de Spotify. Mi apuesta es que el dato apunta a artistas que no han entrado en los top globales pero si que son potentes en sus distintos paises, artistas argentinos, brasileños, nigerianos, indios o rusos que perfectamente tengan suficiente audiencia como para generar un millón de dólares pero no tanta como para ser conocidos a nivel mundial.

Un informe interesante lleno de datos interesantes con el que Spotify pretende, frente a las críticas, dejar alto y claro su apuesta por la música.