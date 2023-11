Jared Leto escala el Empire State Building para anunciar el próximo tour mundial de 30 Seconds to Mars

Jared Leto decidió escalar el Empire State Building en un extravagante movimiento de marketing para promocionar la próxima gira mundial de su banda 30 Seconds to Mars.

El actor y cantante, de 51 años, fue visto en unas impactantes imágenes compartidas por el icónico rascacielos escalando el costado del edificio con un mono rojo.

La hazaña convirtió a Leto en el primer hombre en escalar legalmente el Empire State Building, y la estrella admitió a TODAY: "Tengo que ser honesto... fue mucho más difícil de lo que pensé que sería".

Y añadió: "El edificio es un testimonio de todas las cosas que se pueden hacer en el mundo si nos lo proponemos, lo cual es en gran medida la inspiración detrás de nuestro álbum más reciente, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".

Leto subió desde el piso 86 al 104, donde alcanzó una altura de más de 300 metros antes de continuar el ascenso hasta la parte del edificio que ilumina el horizonte de la Gran Manzana.

Desde allí ascendió tres niveles hasta el "escudo de hielo", la base de la famosa antena.

Aunque ya había escalado sin arneses antes, incluso en Alemania en junio, hizo este intento con todo el equipo y cuerdas que lo sujetaban al edificio.

"A decir verdad, estaba más emocionado que nervioso", dijo, y agregó que el esfuerzo fue mucho más duro de lo que esperaba inicialmente debido a "la resistencia que requirió".

"Fue la resistencia que requirió, y fue muy afilado", continuó Leto, notando que el borde afilado le hizo sangrar las manos durante la escalada.

Si bien el agotador ascenso le llevó alrededor de 20 minutos antes de llegar a las famosas luces, Leto dijo que recibió un impulso conmovedor pero inesperado para ayudarlo a cruzar la meta.

"Llegué a la cima y solo decía: vi a mi madre en la ventana del piso 90", dijo. "Esa fue una agradable sorpresa".

La gira Seasons de Leto viajará por todo el mundo, cubriendo América Latina, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.

La gira será la primera vez que Leto se embarque en una gira mundial con 30 Seconds to Mars en más de cinco años.

A partir de marzo de 2024 en Sudamérica, la banda llegará al Reino Unido y Europa hasta la primavera, incluido un concierto en Galicia en el O Son Do Camiño, antes de un tramo de verano en los EE.UU.