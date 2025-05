John Legend revela en una entrevista el momento exacto en el que Kanye West comenzó a decaer años antes de perder completamente la cabeza

John Legend ha revelado el momento exacto en que Kanye West comenzó a decaer, años antes de su colapso público. El cantante de All of Me, de 46 años, habló abiertamente sobre su relación con su antiguo mentor y expresó su tristeza al presenciar la "involución" de quien fuera su amigo cercano.

En una entrevista publicada el sábado 10 de mayo por The Times, Legend abordó diversos temas, entre ellos su vínculo roto con Kanye West, de 47 años. El cantautor recordó haber notado un cambio evidente en el estado mental del rapero mucho antes del enfrentamiento que acabó con su amistad.

Legend explicó que su relación terminó en 2022, en gran parte por el firme apoyo de West a Donald Trump y sus polémicas y dañinas diatribas en redes sociales. Durante la conversación, el artista confesó que ya no reconoce al Kanye West de hoy como el mismo que lo fichó en 2004 para su sello discográfico G.O.O.D. Music.

"En aquel entonces, Kanye era increíblemente apasionado, talentoso y tenía grandes sueños, no solo para él, sino también para quienes lo rodeábamos", afirmó Legend.

Sobre su examigo, quien recientemente ha hecho comentarios antisemitas y antinegros, añadió: "Tenía tanto optimismo, tanta creatividad... Es triste, incluso impactante, ver en lo que se ha convertido."

Kanye West ha protagonizado múltiples controversias a lo largo de los años, incluyendo declaraciones antisemitas, el uso de un atuendo del Ku Klux Klan durante una entrevista, y ataques públicos hacia su exesposa Kim Kardashian, madre de sus cuatro hijos.

"En aquel momento no había ni rastro de lo que vemos ahora: su obsesión con el antisemitismo, su discurso contra los negros. Es devastador ver esta regresión", añadió Legend.

Aunque señaló que el público no debería psicoanalizar a West, reconoció que detectó un cambio claro en su salud mental tras la muerte de su madre, Donda West, en 2007.

"No creo que estemos capacitados para analizarlo psicológicamente, pero definitivamente, tras el fallecimiento de su madre en 2007, noté un cambio. Su declive comenzó entonces y, desde entonces, no ha hecho más que acelerarse."

Legend también habló sobre su ruptura tras confirmar que su amistad terminó en 2022 debido a diferencias en sus creencias políticas. Explico que dejó de ser amigo de West en 2022 después de que este revelara ser un firme partidario de Donald Trump y Legend declaró posteriormente que la división política entre ellos "se volvió insostenible