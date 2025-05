¿El nuevo álbum de Rosalía será en inglés? Los fans se inquietan tras una inesperada filtración

El próximo álbum de Rosalía todavía no tiene fecha oficial ni detalles confirmados, pero una simple imagen bastó para encender la polémica. En una foto que ha circulado por redes sociales en las últimas horas, aparece una pizarra de estudio con lo que parecen ser los títulos de las nuevas canciones de la catalana. El foco ha caído sobre uno en concreto: I can help me, un título completamente en inglés que ha despertado todo tipo de conjeturas entre los fans.

¿Estará preparando Rosalía un disco íntegro en inglés? Esa es la pregunta que lleva horas generando debate en plataformas como X y TikTok. Algunos seguidores no han tardado en mostrar su descontento ante la posibilidad: "Si es en inglés, se puede quedar ese álbum en el pendrive y que vuelva a empezarlo, aunque tengamos que esperar hasta 2029", escribía un usuario.

Otros, sin embargo, creen que se trata de una preocupación infundada: "Después lo escucharéis y os molará", respondía alguien intentando calmar los ánimos. Hay incluso quien pone en duda que Rosalía pueda grabar un disco totalmente en inglés: "Cuando habla lo mezcla con español, cuando canta también. Es más española que el jamón serrano".

Aunque no es la primera vez que Rosalía utiliza el inglés en sus temas, la idea de un álbum completo en ese idioma supondría un giro notable en su carrera. Su éxito internacional ha crecido sin abandonar el español como base de sus letras, y eso ha sido parte fundamental de su identidad artística.

De momento, no hay confirmación oficial por parte de la artista ni de su entorno. Pero si algo ha quedado claro es que, con una sola imagen, Rosalía ha conseguido que todo el mundo hable (otra vez) de su próximo proyecto. Y si el objetivo era generar expectativa, está más que cumplido.

Por otro lado, los seguidores de Rosalía han desatado una oleada de especulaciones sobre el título de su próximo álbum tras detectar una serie de pistas en redes sociales. Una cuenta privada de Instagram llamada @holarosalía, sin publicaciones ni seguidores, ha captado la atención de los fans, quienes la relacionan con la estrategia previa utilizada para su álbum Motomami, cuando la artista creó la cuenta @holamotomami para compartir contenido exclusivo. Además, una imagen publicada y rápidamente eliminada por la hermana de Rosalía mostraba una cartulina con grafitis entre los que se leía holarosalía, lo que ha reforzado la teoría de que este podría ser el nombre del esperado disco.